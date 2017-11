Lillo & Greg- “L’uomo che non capiva troppo – Reloaded”

Lillo & Grg saranno al Teatro Il Celebrazioni dal 10 al 12 novembre con lo spettacolo L’uomo che non capiva troppo – Reloaded.

Lillo & Greg tornano in teatro con una divertentissima commedia, una deliziosa pièce che prende spunto dall’acclamata serie presente nella trasmissione radiofonica “6-1-0”.

Immaginate un uomo, Lillo, con una vita tranquilla e quasi anonima che all’improvviso fa un’incredibile scoperta: un mondo che non gli appartiene, fatto di spionaggio, intrighi e società segrete. Ciò in cui ha sempre creduto non è, come sembra, né l’amata moglie, né il migliore amico Greg.

Comincia qui un cammino di suspense e mille peripezie fatto di misteri da svelare, interrogatori e sparatorie a metà fra “Matrix” e un film di James Bond dove una banda di cattivi sarà da sgominare e un progetto di dominio del mondo sarà da sventare. L’uomo non troppo comune Lillo cercherà di venire a capo di quest’incredibile situazione seguendo le incomprensibili istruzioni fornite dal suo mentore Greg.

