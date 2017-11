Levante: “Caos in teatro tour 2018″ aggiunta nuova data

Dopo il sold out del 27 febbraio, Caos in teatro tour 2018 raddoppia al Teatro Il Celebrazioni di Bologna; Levante si esibirà in concerto anche il 28 febbraio (ore 21.00).

Con Caos in Europa tour 2018, Levante porterà all’estero un concerto più rock passando per Barcellona, Madrid, Lisbona, Amsterdam, Londra e Parigi. Dopo l’artista tornerà in Italia con uno spettacolo più raccolto, più adatto all’atmosfera elegante dei teatri, Caos in teatro tour 2018, nel quale si esibirà con arrangiamenti del tutto inediti. Dal vivo Levante porterà i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica.

Da venerdì 27 ottobre è inoltre arrivato in tutte le radio il nuovo singolo “Gesù Cristo sono io”, un brano scritto da Levante nel 2016, ispirato dai tristi fatti di cronaca che coinvolgono donne che subiscono soprusi. Il 17 novembre è uscita una versione speciale di “Nel caos di stanze stupefacenti” che contiene, oltre al disco in studio, il cd e il dvd live del concerto sold out tenutosi lo scorso 16 maggio all’Alcatraz di Milano. Levante è nella nuova giuria di “X Factor”, il talent show di Sky in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno.

PREZZI (comprensivi di prevendita): platea 34,50 € – balconata e palchi 28,75 € – balconata (file X e Y) 25,00 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO IL CELEBRAZIONI (Via Saragozza, 234, Bologna), aperta dal lunedì al sabato (ore 15.00 – 19.00), presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione, 4, Bologna) aperta dal lunedì al sabato (ore 15.00 – 19.00), attraverso il circuito TICKETONE (nei punti vendita e online), il circuito VIVATICKET (solo nei punti vendita), i punti d’ascolto delle Ipercoop, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatrocelebrazioni.it.

PER INFORMAZIONI: www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it | 051.4399123