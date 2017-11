Le tre rose di Eva4

Sono passati due anni da quando Aurora (Anna Safroncik) è stata uccisa, colpita da un proiettile. Il suo amato Alessandro (Roberto Farnesi) e le sue sorelle Tessa (Giorgia Wurth) e Marzia (Karin Proia), hanno sofferto a lungo, ma oggi, anche se il ricordo di Aurora resta forte, guardano avanti per ricominciare a vivere. Nessuno può immaginare però che Aurora sia viva, il proiettile non l’ha uccisa, e sta per tornare a Villalba…

Un ritorno attesissimo, quello di Anna Safroncik, che dà il via alla quarta stagione de Le tre rose di Eva, la fiction prodotta da Endemol Shine Italy per Mediaset e grande successo televisivo di Canale5: dieci nuove puntate con la regia di Raffaele Mertes, in onda in prima serata da domenica 5 novembre e, a seguire, da giovedì 9 novembre. Una serie che sancisce anche il ritorno ai grandi sentimenti e al melò, in una Villalba che mai come stavolta è terra d’uva, d’amore e passione.

Nei due anni passati dalla morte di Aurora, molte cose sono cambiate. Un’alluvione e il cedimento della diga di Villalba hanno sommerso le vigne della zona, distruggendo terreni e abitazioni. Tra questi, anche Primaluce, la tenuta delle Taviani. Ogni cosa è andata perduta. Il vino, la terra e anche la casa in cui Aurora, le sue sorelle e la piccola Eva (Giulia Baccini), figlia di Aurora e Alessandro, sono cresciute è stata pesantemente danneggiata. Alessandro accusa gli Astori, una potente famiglia di Borgoriva dall’altra parte del lago, di aver sabotato la diga per distruggere i terreni e acquisire le terre a prezzi vantaggiosi. Per questo motivo ha aggredito uno dei fratelli Astori, Ivan (Danilo Brugia) il quale, misteriosamente, il giorno dopo viene trovato morto. Alessandro viene indagato dai Carabinieri e accusato dagli Astori di essere l’assassino del giovane ma, grazie alla testimonianza di Tessa, viene scagionato. Convinti della colpevolezza di Alessandro e decisi nell’andare fino in fondo, gli Astori non si danno pace, e decidono di mettere in atto la loro vendetta. Primo fra tutti Fabio Astori (Fabio Fulco), fratello del giovane ucciso e new entry nella serie insieme a tutta la famiglia: Lea (Daniela Poggi), Carlo (Corrado Tedeschi) e i loro figli Fabio, Fiamma (Gloria Radulescu) e Ivan che, con la sua morte, lascia vedova la moglie Lucrezia (Laura Torrisi). Oltre a loro anche il Colonnello Vittorio Astori (Riccardo Polizzy Carbonelli), fratello di Carlo.

Il primo passo della vendetta degli Astori è quello di appropriarsi della casa delle sorelle Taviani, per costringere Tessa a ritrattare la sua dichiarazione, ma inutilmente. Fabio Astori non demorde, e decide di mettere in atto un piano più subdolo e pericoloso. È un uomo determinato e senza scrupoli, pronto a tutto per ottenere ciò che vuole.

Dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio i produttori di Villalba, Alessandro, la piccola Eva, Tessa e Marzia cercano faticosamente di rimettere insieme i pezzi delle loro vite. Costretti a cedere al ricatto degli Astori, vendono Primaluce con la morte nel cuore. È allora che, come risvegliata da un lungo sonno, riappare Aurora. Non è un fantasma, non è un sogno. Aurora è tornata, ed è viva. Il proiettile partito dalla pistola di Isabella (Sara Zanier), con la complicità di Edoardo Monforte (Luca Capuano), non l’aveva uccisa.

La gioia è grande, tutta la famiglia le si stringe attorno, compreso il padre Ruggero Camerana (Luca Ward). Ma quando l’emozione lascia spazio alla ragione, tutti capiscono di trovarsi in una situazione non facile: Aurora per tutti era morta, e sono passati due anni da quel doloroso giorno. Hanno sofferto, hanno pianto, ma con fatica ora le loro vite sono andate avanti. Ma ciò che tutti si chiedono è dove sia stata in questi due anni. Lei stessa non sa rispondere, ha ricordi vaghi e confusi. Aurora non sembra rendersi conto del tempo che è passato, e questo complica ancora di più le cose.

Chi l’ha tenuta lontana dalla sua famiglia per tanto tempo, e perché?

Il mondo in cui si è svegliata non è più quello che conosceva e amava, ed è decisa a riprendersi ciò che è suo. Determinata più che mai a scoprire la verità e con il carattere combattivo che l’ha sempre contraddistinta, Aurora prende rapidamente in mano la battaglia contro gli Astori che stanno facendo man bassa di terreni e cantine in tutta Villalba. Ma il suo incontro con il pupillo degli Astori, Fabio, sembra un segno del destino che potrebbe stravolgere ogni cosa.

Cosa accadrà? Il groviglio di sentimenti contrastanti, odio e amore, deve trovare una via. Un gioco di passioni e potere, esaltato dall’ingresso di una misteriosa figura femminile, Cristina Rontal (interpretata da Anna Favella) nascosta nell’ombra ed elemento giallo nella serie che sembra tirare le fila di ogni avvenimento a Villalba. Inoltre, dopo tanta attesa, si chiarirà il mistero delle tre rose di Eva, con la rivelazione di chi sia davvero il padre di Tessa e Marzia Taviani.

Nel cast ritroviamo anche Euridice Axen, nei panni di Veronica Torre, oggi socia e compagna di Edoardo Monforte (Luca Capuano), il quale ha abbandonato l’attività nelle vigne per candidarsi a sindaco di Villalba, stringendo alleanze con gli Astori. E ancora Licia Nunez, nei panni di Elena Monforte e Giulio Pampiglione nel ruolo di Antonio Mancini.

Tra le new entry, anche Antonietta Bello nel ruolo di Lucia, una ragazza misteriosa che sembra essere in possesso di informazioni cruciali per Aurora, Tessa e Marzia.

La serie è scritta da Michele Abatantuono, Giorgio Glaviano, Carla Giuliano, Luca Biglione, Giorgia Mariani, Davide Sala, Fabio Ciampo.

