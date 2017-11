Le iniziative della Nazionale a Firenze per la partita contro l’Argentina

Dopo l’importante vittoria contro le Fiji l’Italrugby si prepara al secondo dei Crèdit Agricole Cariparma Test Match di Novembre, previsto allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sabato prossimo contro l’Argentina, con una serie di iniziative collaterali al match prima del kick off di sabato che coinvolgeranno la città per l’intera settimana.

Nella giornata di domani porte aperte al pubblico per l’allenamento degli azzurri dalle 15:00 allo stadio “Mario Lodigiani” di Firenze, al termine del quale Sergio Parisse e compagni saranno a disposizione degli appassionati per autografi e foto ricordo dell’evento.

Mercoledì 15 novembre alle 11 presso l’istituto Buontalenti di Via San bartolo a Cintoia una rappresentanza della Squadra parteciperà alla presentazione di un progetto sulla violenza di genere sulla donna patrocinata dal Comune di Firenze mentre alle 18:00 Edoardo Gori e Francesco Minto parteciperanno al secondo appuntamento in collaborazione con la Feltrinelli nel punto vendita di piazza della Repubblica a Firenze, dove condivideranno con il pubblico presente i loro interessi letterari e musicali.

Nel pomeriggio di giovedì successivamente, all’annuncio del CT Conor O’Shea della formazione per sfidare l’Argentina alle 13:30, il seconda linea azzurro Marco Lazzaroni sarà in diretta Facebook sul profilo della nazionale per rispondere alle domande e curiosità dei tifosi. Nella mattinata di venerdì prima del Captain’s Run delle 11:30 presso lo stadio “Artemio Franchi” verrà presentato il libro di ANIAD , l’Associazione Nazionale Italiana Atletici Diabetici, a cui il Presidente federale Alfredo Gavazzi ha dedicato una propria prefazione.

Nel pomeriggio di venerdì alle 17 una delegazione di atleti della nazionale parteciperà all’evento in sostegno a Movember in collaborazione con Pro Raso al Blues Barber Shop di Firenze mentre, alle 18:30 appuntamento al Macron Store di Via Livorno, alcuni atleti azzurri saranno ospiti del punto vendita fiorentino dello sponsor tecnico azzurro.