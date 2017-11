Il 16 novembre, qualche giorno dopo rispetto al calendario previsto, arriverà sugli scaffali LAVENNDER, la graphic novel scritta, disegnata e colorata da Giacomo Keison Bevilacqua, che ci condurrà in una vacanza paradisiaca, tra le acque cristalline dell’oceano. Un’isola perfetta, incontaminata, deserta… O forse no?

Cosa succede la notte all’accampamento di Gwen ed Aaron? Cosa rappresentano gli strani disegni sulla casa sull’albero? Dietro a una facciata idilliaca e uno scenario da cartolina, i due giovani intravedono qualcosa di inquietante e misterioso. Qualcosa che si muove tra le fronde, nel fitto della foresta. E sembra spiarli.

C’è forse qualcun altro insieme a loro, in quel luogo remoto? Un volume a colori arricchito da un’appendice speciale dove Bevilacqua racconta come è nata questa storia a partire da una stretta di mano durante Lucca Comics e da una notte insonne a New York…