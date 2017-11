“La testa e il cuore” – nuovo album di Filippo Gatti

Esce il 15 dicembre “La testa e il cuore”, il nuovo disco di inediti di Filippo Gatti, cantautore romano, leader e fondatore degli Elettrojoyce e da 15 anni attivo come solista, oltre che come produttore artistico, tra gli altri, di musicisti come Bobo Rondelli e Riccardo Sinigallia.

Il disco verrà presentato al Monk Circolo Arci di Roma il 12 dicembre 2017.

Filippo Gatti, cantautore e produttore romano, classe 1970, vive e lavora da molti anni in Maremma.

E’ il leader e fondatore degli Elettrojoyce, una delle rock band più interessanti degli anni ’90, e dal 2003 è all’attivo come solista.