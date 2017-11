La Nazionale arriva a Firenze: sabato test-match contro l’Argentina

Mattinata di recupero e relax e pomeriggio di viaggio per la Nazionale Italiana Rugby che, all’indomani della vittoria su Fiji centrata ieri a Catania, ha lasciato dopo pranzo il capoluogo etneo per volare a Firenze, seconda tappa dei Crédit Agricole Cariparma Test Match autunnali: sabato 18, al “Franchi”, Parisse e compagni si troveranno davanti all’Argentina, decima forza del ranking, reduce dalla sconfitta per 21-8 a Twickenham contro l’Inghilterra.

I ventitré atleti scesi in campo al “Massimino” hanno svolto una seduta defaticante in piscina, mentre gli otto non inseriti nella formazione per la gara con le Fiji si sono allenati in palestra. In serata, a Firenze, seduta di massaggi collettiva in vista della ripresa del lavoro sul campo prevista per domani pomeriggio alle 15 al “Mario Lodigiani”, con l’allenamento che sarà interamente aperto al pubblico.