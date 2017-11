La Colonna sonora di Babylon Berlin

Il 1° dicembre uscirà “BABYLON BERLIN”, la colonna sonora (etichetta BMG RIGHTS MANAGEMENT con distribuzione Warner Music) dell’omonima serie televisiva, una produzione originale Sky in 16 episodi che andrà in onda dal 28 novembre su Sky Atlantic e disponibile su Sky On Demand.

Un doppio CD con 34 tracce. Questa l’imponente colonna sonora della serie televisiva più costosa prodotta in Germania (con una spesa di circa 38 milioni di euro), dove la prima puntata ha registrato più di un milione e mezzo di telespettatori. Da una parte gli anni ruggenti, dall’altra il preludio del nazismo, con al centro l’unica vera protagonista di questa storia noir: Berlino.

Il primo dei due CD racchiude i brani che hanno come ispirazione la storia di “BABYLON BERLIN” e quella Berlino della fine degli anni ’20 che fa da sfondo ai protagonisti della serie. Al tempo stesso decadente e glamour, licenziosa ed elegante, sensuale ed emotiva, la colonna sonora è stata realizzata dal famoso regista tedesco Tom Tykwer, uno dei tre registi della serie, e Johhnny Klimek, che in precedenza avevano già lavorato insieme per le colonne sonore dei film “Lola Corre” e “Profumo – Storia di un assassino”, ed eseguita dalla Leipzig Radio Symphony Orchestra e dalla Absolute Ensemble, band elettro acustica da camera di New York.

Il secondo CD racchiude invece i brani presenti direttamente nelle scene della serie, con 5 canzoni eseguite dalla The Bryan Ferry Orchestra e una direttamente da Bryan Ferry, oltre a musiche eseguite da Nikko Weidemann & Mario Kamien, lo chansonnier tedesco Tim Fischer.

Questa la tracklist del doppio CD, già disponibile in pre-order su iTunes (http://apple.co/2zCMtYW) e su Amazon (http://amzn.eu/63oV8XG):

CD1

1- Babylon Berlin

2- Eine Frau in Berlin

3- Hetzjagd

4- Dunkles Babel

5- Nachtlied

6- Berliner Luft

7- Der Schatz der Sorokins

8- Fuge

9- Der Prangertag

10- Praezision

11- Leierkasten

12- Der Armenier

13- Space Out

14- Ein bisschen Traurigkeit

15- Zu Asche, Zu Staub (Psycho Nikoros) [Finale Season 2]

CD2

1- Saverija – Zu Asche, Zu Staub (Psycho Nikoros)

2- The Bryan Ferry Orchestra – Dance Away

3- Moka Efti Orchestra – Frenzy

4- Moka Efti Orchestra – Boeser Zwilling

5- The Bryan Ferry Orchestra – Reason or Rhyme

6- Tim Fischer – Meine Rose

7- Ilja Tretschkow Ensemble – Hollaender Mashup

8- Martin Kraemer – Trudy

9- Moka Efti Orchestra – Wannsee Weise

10- The Bryan Ferry Orchestra – Bitters End

11- Guitar Crusher – Cuddle Up

12- Guitar Crusher – Nobody Knows How You Soothe Me

13- The Bryan Ferry Orchestra – Alphaville

14- Moka Efti Orchestra – Tresor Unser

15- Moka Efti Orchestra – OTR

16- Moka Efti Orchestra – Babylon Charleston

17- Bryan Ferry – Chance Meeting

18- Severija – Szomuru Vasarnap (Gloomy Sunday) [Russian Version: Vaskresenje)

19- The Bryan Ferry Orchestra – Bitter Sweet