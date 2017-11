Jazz al Piccolo: Mitjazz Festival

Seconda edizione per MITJAZZ Festival, questa volta focalizzato su tre produzioni di ampio respiro, in prima esecuzione assoluta o milanese, che toccano gli Stati Uniti, l’Europa e l’Italia e propongono, in linea con la logica progettuale della rassegna, concerti commissionati per l’occasione, che arricchiscono in maniera originale l’offerta musicale di Milano.

Teatro Studio Melato – Martedì 5 dicembre, ore 21

NOR SEA, NOR LAND, NOR SALTY WAVES

Civica Jazz Band

Ospiti: Signe Irene Stangborli (voce)

Renata Vinci clarinetto (basso)

Eloisa Manera e Caterina Caramella (violini)

e la partecipazione di Enrico Intra

Direttore Roberto Bonati

Introduzione al concerto a cura di Maurizio Franco

Prima esecuzione a Milano-in collaborazione con Parmafrontiere

Teatro Studio Melato – mercoledì 6 dicembre, ore 21

ITALIAN WAY

Con la Lydian Sound Orchestra

con Gianluca Carollo (tromba, flicorno), Roberto Rossi (trombone), Robert Bonisolo (sax soprano e tenore), Mauro Negri (sax alto e clarinetto), Rossano Emili (sax baritono, clarinetti), Giovanni Hoffer (corno), Glauco Benedetti (tuba), Paolo Birro (pianoforte), Marc Abrams (contrabbasso), Mauro Beggio (batteria), Vivian Grillo (Voce)

Direttore Riccardo Brazzale

Introduzione al concerto a cura di Maurizio Franco

Prima esecuzione assoluta

Teatro Strehler – giovedì 7 dicembre, ore 11

UNA BAND PER IL MODERN JAZZ QUARTET

Ospite Luca Gusella vibrafono

Elaborazioni e arrangiamenti di Enrico Intra, Marco Visconti Prasca, Luca Missiti

Direttore Enrico Intra

Introduzione al concerto a cura di Maurizio Franco

Prima esecuzione assoluta