J-Az e Fedez: “Comunisti col Rolex”

Da domani, venerdì 10 novembre, è disponibile il preorder su Amazon e iTunes e il presave su Spotify di “Comunisti col Rolex – Multiplatinum Edition” di J-Ax e Fedez. Si tratta del repack del progetto discografico, “Comunisti col Rolex”, certificato doppio platino, che ha, tra album e singoli, collezionato ben 20 dischi di platino più un disco d’oro per il singolo omonimo.

L’album, già anticipato – nei digital store e in radio – dal singolo “Sconosciuti da una vita”, si presenta in una nuova veste, arricchita da contenuti extra e con cinque inediti più la versione della hit dell’estate “Senza Pagare vs T-Pain”. Sarà disponibile in due versioni:

STANDARD – Cd Comunisti col Rolex con 5 inediti e “Senza Pagare vs T-Pain” + Cd live (estratto) + Dvd live

DELUXE – Cd Comunisti col Rolex con 5 inediti e “Senza Pagare vs T-Pain” + 2 Cd live (integrale) + Dvd live + Libro fotografico

Questa la tracklist degli inediti:

1. SCONOSCIUTI DA UNA VITA

2. FAVORISCA I SENTIMENTI

3. DEVI MORIRE

4. PERDERE LA TESTA

5. IL KAOS è CHIUSO

“Comunisti col Rolex – Multiplatinum Edition” sarà anche l’occasione per riscoprire alcuni dei grandi successi del 2016/2017, tra cui i singoli “Vorrei ma non posto”, “Assenzio”, “Piccole cose” e “Senza pagare” in entrambe le versioni pubblicate. Il DVD, invece, mostra le suggestive immagini registrate durante una delle date sold out al Mediolanum Forum di Milano con super ospiti: Il Cile, Levante, Loredana Berte’, Nek, Nina Zilli, Noemi, Sergio Sylvestre, Stash. Questa è solo una delle tappe del tour che ha girato l’Italia collezionando sold out in ogni data e registrando oltre 230 mila presenze.

Acquistando l’album nei formati fisici si può partecipare agli esclusivi “REPACK PARTY” con gli artisti. Per accedere all’evento, sarà necessario registrarsi su www.repackparty.it, utilizzando il codice presente nella confezione.

Gli eventi si terranno nelle seguenti date:

19 Dicembre 2017 – ROMA – Atlantico Live – alle ore 16.00 o alle ore 21.00

21 Dicembre 2017 – MILANO – Fabrique – alle ore 16.00 o alle ore 21.00

L’acquirente potrà scegliere l’evento e l’orario in fase di registrazione, per Roma dal 24/11/17 al 17/12/17 e per Milano, dal 24/11/17 al 19/12/17. Si specifica che per motivi di sicurezza l’ingresso sarà garantito fino al raggiungimento della capienza limite del locale. Regolamento completo e maggiori dettagli sul sito www.repackparty.it.

LG Electronics è main sponsor dei Repack Party.

Per festeggiare due anni di sodalizio artistico, il prossimo 1 giugno 2018, si celebrerà “La Finale”, il live di J-Ax & Fedez, per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano. La coppia regalerà ai fan un evento unico in cui ripercorreranno le loro carriere con i brani più significativi, tratti dal proprio repertorio solista e dall’ultimo successo discografico scritto a 4 mani. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su http://lafinale.ticketone.it, www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.