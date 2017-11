Si celebrerà il prossimo 1 giugno 2018, “La Finale”, il live di J-Ax & Fedez, per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano, per festeggiare due anni di sodalizio artistico. J-Ax e Fedez, il più giovane artista italiano mai salito sul palco del Meazza, regaleranno ai fan un evento unico in cui ripercorreranno le loro carriere con i brani più significativi, tratti dal proprio repertorio solista e dall’ultimo successo discografico scritto a 4 mani.

Il loro percorso artistico di coppia, iniziato a maggio 2016 con la hit – sette dischi di platino – “Vorrei ma non posto”, è poi proseguito con la nascita del progetto discografico “Comunisti col Rolex” (gennaio 2017) che, tra album e singoli, ha collezionato ben 20 dischi di platino più un disco d’oro per il singolo omonimo, e un tour che, in sei mesi, ha fatto tappa in 33 città – registrando 25 sold out e oltre 230 mila presenze – di cui doppia data a Roma e Taormina, quattro Forum di Assago (Milano), un evento gratuito che ha riunito 25.000 persone sull’isola de La Maddalena in occasione del 250° Anniversario della città e un concerto-evento all’Arena di Verona.

PREVENDITE

I biglietti saranno disponibili da lunedì 6 novembre, dalle ore 11.00 online su www.ticketone.it e da giovedì 9 novembre in tutti i punti vendita.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.