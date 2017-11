Italo: nuove sedute in Smart

La Smart di Italo diventa ancora più confortevole: le nuove poltrone ergonomiche, realizzate da C&G Kiel Italia, permetteranno di godersi il viaggio e di rilassarsi usufruendo dei tanti servizi offerti da Italo, come il wi-fi gratuito in tutte le carrozze e i numerosi contenuti del portale di bordo Italo Live!

La C&G Kiel Italia ha sviluppato infatti il prodotto basandosi su pubblicazioni scientifiche che sottolineano le posizioni che più frequentemente vengono assunte dai passeggeri, al fine di sviluppare degli interventi mirati a far assumere al passeggero una corretta postura.

I nuovi sedili, di un grigio acceso, comprendenti anche appendiabiti e segnaposto e contraddistinti da un design innovativo ed una comoda imbottitura della poltrona e dei braccioli rossi fiammanti come il poggiatesta, garantiranno così non solo massima comodità, ma anche massima sicurezza rispondendo ai più alti standard europei in materia.

Già presenti su molti treni, tra la carrozza 6 e la carrozza 11, e presto a disposizione dell’intera flotta AGV, i nuovi rivestimenti sono frutto della combinazione di pelle ed ecopelle: la pelle, materiale predominante del rivestimento, dona al sedile eleganza e importanza, nonché durabilità delle performance nel tempo; l’ecopelle materiale innovativo e sostenibile, green come Italo, limita invece lo scolorimento e l’abrasione delle parti soggette a maggiore usura.

Una maggiore comodità dunque anche per chi sceglie la Carrozza Smart Cinema: il viaggiatore potrà infatti godere della visione di uno dei tanti film in programmazione come in una sala cinematografica con la differenza di sfrecciare a 300 Km orari per l’Italia!