Italo: news

Il Consiglio di Amministrazione di NTV, presieduto da Luca Cordero di Montezemolo, si è riunito in data odierna presso la sede della società, in Viale del Policlinico 149/b, per approvare i conti al 30 settembre 2017, presentati dall’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo.

I RICAVI relativi ai primi nove mesi del 2017 sono pari a € 329,0 milioni contro i € 261,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento del 25,9% (pari a € 67,7 milioni). L’EBITDA sale a € 114,8 milioni contro i € 64,2 milioni al 30 Settembre 2016, con un incremento del 78,8% (pari a € 50,6 milioni).

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’esercizio dell’opzione per l’acquisto di ulteriori 5 treni Italo EVO che si aggiungono ai 12 treni acquistati nel 2016 facendo arrivare così a 17 la flotta degli Italo EVO. I 17 Italo EVO, aggiunti agli attuali 25 AGV, portano a 42 treni il totale della flotta NTV.

Il Consiglio di Amministrazione di NTV spa ha deciso di avviare l’iter per il progetto di quotazione della Società, attualmente prevista per il 2018.