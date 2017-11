“Indictus | La Terra è di Nessuno” è la prima web serie interattiva sul Medioevo arabo normanno alla corte di Ruggero I d’Altavilla in Sicilia, girato nei borghi dell’altopiano delle Madonie, opera prima del regista under30 Francesco Dinolfo, realizzata con il sostegno di Sicilia Film Commission nell’ambito del programma “Sensi Contemporanei” – primo bando pubblicato in Italia da una amministrazione pubblica dedicato alla produzione di web serie per under35.

La tecnologia al servizio della Storia, “Indictus” è una rielaborazione contemporanea della conquista dei Normanni della Sicilia nel 1063 che ha come protagonista Serlon, archetipo dell’uomo moderno alla ricerca della libertà: amore fraterno, dubbi amletici e tradimenti, oltre a un messaggio di integrazione tra popoli diversi e rispetto per la Terra.