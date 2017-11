Incontri con l’autore per BookCity nelle biblioteche CSBNO

Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo – è uno dei maggiori circuiti italiani di biblioteche di pubblica lettura, presente in 33 Comuni della Città Metropolitana di Milano. In continuo aggiornamento, quindi, il calendario degli eventi previsti nelle biblioteche del circuito durante Bookcity. Segnaliamo alcuni appuntamenti di Incontro con l’Autore e Reading.

Alla Biblioteca Civica di Parabiago BOOKCITY comincia con una maratona di incontri con l’autore. Aprono gli incontri giovedì 16 novembre alle 20,30, Giuseppe Landonio, autore di Guarda il Cielo e Annunciata Colombo autrice di Fragüi, intervistati da Daniela Marrari che il giorno dopo alla stessa ora incontra altri tre autori Miriam Ballerini (Come impronte di neve), Anna Maria Castoldi (Delitti nell’Orto) e Simona Dellavedova (L’intreccio del Destino).

Sabato 18 novembre alle 10 sarà la volta di Fabio Genovesi, scrittore e autore a tutto tondo, vincitore nel 2015 del Premio Strega Giovani con il libro Chi manda le onde. Intervista di Amanda Colombo. Nel pomeriggio alle 15,30 la presentazione di due altri libri e dei loro autori: A tavola nell’alto milanese all’inizio del Ventesimo Secolo di Raffaele Baroffio e La Casa delle Rondini di Elisabetta Airoldi.

Infine, una domenica, quella del 19 novembre, interamente dedicata a bambini e ragazzi con “Leggiamo … Giocando con”: alle 15 la presentazione di Odisseando – Le avventure di Ulisse e Omero raccontate ai ragazzi da 9 a 12 anni, e alle 16 Lara Sara e Mara di Alessandra Avanzi per i piccoli da 3 a 7 anni.

Nel programma BOOKCITY 2017 di CSBNO ci sono incontri con l’autore anche alla Biblioteca Tilane di Paderno Dugnano, dove giovedì 16 novembre, alle 21 l’appuntamento è fissato con Matteo Ferrario ed il suo ultimo romanzo Dammi tutto il tuo male, Haarper Collins Italia.

Tilane ospita anche due reading: sabato 18 alle 10, lettura animata Il latte di Sfiz per bambini 4-8 anni con la Compagnia dei Selvaggi e domenica 19 alle ore 17 con Mattia Fabris il reading teatrale tratto da Open, Einaudi 2011, del tennista fuoriclasse Andre Agassi.

Venerdì 17/11 alle 21 al Centro Culturale Il Pertini di Cinisello Balsamo, presentazione del libro Il mio primo dizionario degli anni ‘70, Becco Giallo, 2016. Il decennio 1970-1980: 100 film fondamentali, la musica, le trasmissioni TV, le mode, i giochi che hanno fatto sognare un’intera generazione. Con Matteo Laudiano, autore del libro e Stefano Tamburrini, moderatore. Info: ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it

A L’Artemisia: Biblioteca arti e culture di Bresso sabato 18 alle 10,30, l’incontro è fissato con Walter Marinello e Andrea Fumisetto, illustratori del libro per bambini Profumo di carta, matite e cioccolato di Annalisa Gaudino, Il mio libro, 2017. Lettura e laboratorio artistico gratuito con 15 posti disponibili su prenotazione – T 0261455349. Nel pomeriggio, alle 16.30 presentazione del libro Delitti nell’orto, Happy Hour Edizioni 2017, di Anna Maria Castoldi e Miriam Donat, con cold cases e nuovi intrighi da sciogliere anche grazie … alla bibliotecaria Silvana.

Infine, alla Biblioteca PuntoCerchiate di Pero, evento speciale sabato 18/11 ore 18.30 per Bookcity Milano e IGD@Your library con la presentazione del libro Effetto di massa. Fantascienza e Robot in Mass Effect. Sarà presente l’autore Francesco Toniolo.

In Biblioteca Villa Adele di San Vittore Olona domenica 19/11 Un libro per tutti, scambio gratuito di libri! Inoltre, dalle 10,45 parole e musica con il Complesso Bandistico sanvittorese e alle 11 aperitivo. Alle 15,30 l’appuntamento è per i più piccoli: Storie Spiegate – Crea il tuo libro fatto a mano, laboratorio dai 4 ai 10 anni, con la scrittrice Michela Albertini e l’illustratrice Alexandra Colombo.