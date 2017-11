Inaugurata la nuova area cani all’interno del Parco Sempione

Uno spazio verde nel cuore di Milano, sicuro e pulito dove i cani siano liberi di muoversi e giocare insieme, mentre i padroni possono godersi al meglio il rapporto con il proprio fedele amico a quattro zampe. Da questa premessa nasce il nuovo concept dell’area cani Acquario, un progetto che consiste nella totale riqualificazione di una zona di 6mila mq del Parco Sempione, inaugurato oggi alla presenza di Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura.

L’iniziativa è stata ideata e promossa dall’Associazione Area Cani Milano, nata nel 2015, la quale, grazie alla collaborazione del Comune di Milano, delle oltre 120 persone già associate e al supporto di imprese che hanno lavorato a titolo gratuito, ha adottato e riqualificato l’area cani situata nei pressi dell’Acquario Civico di Milano, all’interno del Parco Sempione.

“Ringraziamo l’Associazione per questo intervento che rende più bella e fruibile una delle aree cani più frequentate della città – ha detto l’assessore Maran -. E’ un vivido esempio di come sempre più Milano possa contare sull’impegno civico di tanti cittadini: dai condomini che adottano le aiuole davanti al loro portone, alle associazioni che curano i giardini condivisi e gli orti, sono sempre più numerosi quelli impegnati direttamente e come volontari nella cura del verde pubblico”.

“Questo progetto – ha aggiunto Roberto Perissinotto, presidente dell’Associazione Area Cani Milano – ha l’obiettivo di diventare un punto di rifermento per tutte le famiglie che hanno un cane. Ma non solo, lo scopo è rendere l’area teatro di una serie di iniziative sociali a carattere educativo per facilitare l’interazione tra uomo e cane, rivolte specialmente a categorie di persone sensibili, bambini e disabili”.

I volontari e le imprese hanno migliorato e integrato il manto erboso con l’introduzione di un prato pensato per soddisfare le esigenze di durabilità in un contesto di facile usura. Lo spazio verde, che sarà periodicamente sanificato per contenere eventuali diffusioni batteriche, è suddiviso in due grandi aree: zona taglie piccole e zona taglie grandi dove gli amici a quattro zampe troveranno percorsi e giochi pensati su misura. Infine, ad arricchire l’opera, è stato introdotto all’interno dell’area un kit di primo soccorso canino, il primo nella città di Milano.