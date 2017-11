Il palinsesto ovale del weekend

Il weekend di finestra internazionale parte sabato mattina alle 9:30 con la diretta su Sky Sport 3 della finale di NPC tra Canberra Vikings e Queensland Country. Successivamente alle 16 in diretta su Sky Sport 2 andrà in onda il Test Match internazionale tra Inghilterra e Argentina.

Il lungo sabato azzurro inizia sabato tutto in diretta su DMAX (ch. 52 DTT) dalle 14:15 con il prepartita di Rugby Social Club, con interviste esclusive e un ricco prepartita dallo stadio “Massimino” di Catania. Alle 15:00 il calcio d’inizio della sfida tra le Italia e Fiji con la telecronaca a cura di Antonio Raimondi e Vittorio Munari. Ampio spazio anche al termine del match a partire dalle 16:45 con interviste post gara e commenti a caldo al termine del match.

Alle 20:45 su Eurosport 1 ancora di scena il grande rugby internazionale, con la diretta su Eurosport 1 del Test Match tra Francia e Nuova Zelanda a partire dale 20:45.

Domenica torna in campo l’Eccellenza, che nel sesto turno di campionato sarà visibile dalle ore 15 interamente in diretta su www.therugbychannel.it e sull’APP FIR.

I campioni d’Italia in carica del Patarò Calvisano ospitano in casa l’attuale terza forza del campionato del Lafert San Donà. Al “Quaggia” derby tutto Veneto tra il Rugby Mogliano e i bersaglieri della Femi CZ Rugby Rovigo. Sfida nelle zone calde della classifica quella del “Mirabello” tra il Conad Reggio e la S.S. Lazio Rugby 1927, mentre le Fiamme Oro ospiteranno in casa il Rugby Viadana 1970, attualmente quinto in graduatoria. I secondi in classifica del Petrarca Padova alla “Guizza” ospiteranno invece I Medicei dell’ex Pasquale Presutti.

Sabato 11 novembre

NPC – diretta Sky Sport 2 HD – ore 9:30

Canberra Vikings v Queensland Country

Test Match Internazionale- diretta Sky Sport 3 HD- ore 16:00

Inghilterra v Argentina

Crèdit Agricole Cariparma Test Match- diretta DMAX (ch. 52 DTT) – ore 15:00

Italia v Fiji

Test Match Internazionale- diretta Eurosport 1- Ore 20:45

Francia v Nuova Zelanda

Domenica 12 novembre

Eccellenza – VI giornata – 12.11.17 – diretta therugbychannel.it – ore 15

Patarò Calvisano v Lafert San Donà

Mogliano Rugby v Femi CZ Rugby Rovigo

Conad Reggio v S.S. Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Petrarca Padova v Toscana Aeroporti I Medicei