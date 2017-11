Il concerto:”Il cane, il gatto, io e te” allo Spazio Teatro 89

Fin dal titolo dato dagli organizzatori al concerto (“Il cane, il gatto, io e te”, che ammicca a una bellissima canzone di Sergio Endrigo), si può intuire che lo Spazio Teatro 89 di Milano si trasformerà, domenica 3 dicembre (ore 17; ingresso 5-7 euro), in una sorta di arca di Noè musicale: il quinto appuntamento della rassegna di classica “In Cooperativa per Amare la Musica”, in programma nell’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89 fino al prossimo mese di marzo, vedrà infatti protagonisti cucù e coccodè barocchi, asini, elefanti, orsi novecenteschi, ma anche usignoli, gatti, cani, cigni e pesci…

I musicisti coinvolti (il mezzosoprano Külli Tomingas, la flautista Anna Vizziello, i pianisti Alice Baccalini e Luca Schieppati e l’attrice Lisa Capaccioli, voce recitante) intraprenderanno un percorso tra evoluzione degli stili e rivoluzione dei sentimenti: in programma pagine di J.P. Rameau (La Poule), F. Schubert (Die Forelle), G. Rossini (Duetto buffo di due gatti), Liszt/Alabiev (Le Rossignol), R. Schumann (Vogel als Prophet), E. Satie con i Préludes flasques (pour un chien), Saint-Saens/Godowsky (Le Cygne), G. Mahler con La predica ai pesci di S. Antonio da Padova e Lode dell’alto intelletto (L’asino, l’usignolo e il cucù), F. Poulenc (Bestiaire; L’histoire de Babar, le petit éléphant) e Carlo Boccadoro (L’orso e il miele).

In occasione del concerto, la fotografa Silvia Amodio presenterà alcune immagini da lei scattate per il progetto “Alimenta l’amore”, promosso da Coop Lombardia, iniziativa nata allo scopo di stimolare una maggiore sensibilità sul tema del rapporto uomo/animale. Guest star: Nina, la gallina (intelligente, con buona pace di un’altra canzone del passato, anch’essa bellissima ma in questo caso mendace).

SPAZIO TEATRO 89

Indirizzo: via Fratelli Zoia 89, Milano, tel: 0240914901.

Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org;

Biglietti: intero 7 euro; ridotto 5 euro (under 25, over 65, CartaPiù Feltrinelli, Soci Touring Club).