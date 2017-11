III° Trofeo della Costa Azzurra 2017 – Mondialexpò

Massimo Paracchini riceve per il merito artistico il “ III° Trophée Cote d’Azur 2017-Mondialexpò”. Il Premio gli è stato assegnato dal Critico ed Editore Francesco Chetta e dal Critico Internazionale Jean Charles Spinà per l’incontestabile talento artistico dimostrato attraverso le sue opere, per la ricerca costante condotta con una grande passione nel corso degli anni ed in particolare per il suo talento pittorico personale”. Paracchini ottiene anche la pubblicazione online del catalogo generale delle opere intitolato “Free Sprinkling Overflowing e Sparkling” a cura dell’Editore Francesco Chetta

Titolo dell’opera selezionata : “Free Sprinkling Overflowing e Sparkling su Venere tatuata nel mare iperellittico astratto della vita”

Olio su tavola 100 x 80 cm

Descrizione:

Nella geometria iperellittica e iperdimensionale v’è un continuo interagire della dimensione cosmica con quella interiore; se per un verso la forma si apre verso l’infinito come una spirale che dal suo centro si espande verso l’Universo, subito dopo si chiude in se stessa, ritornando alla sua origine, in un continuum in grado di generare a volte anche movimenti serpeggianti che attraversano tutta l’opera rendendola particolarmente vibrante e in progressivo movimento evolutivo…..

Da “Eidetica Trascendentale dell’arte” di Massimo Paracchini