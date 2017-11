“Goood” – Yombe

Dopo la pubblicazione dei primi due singoli “TONIGHT” e “NOTHING NEW TO ME”, la live session registrata in esclusiva per BOILER ROOM, e gli applausi ricevuti durante la data zero del nuovo tour al Linecheck Festival di Milano, esce oggi, 24 novembre (Carosello Records), “GOOOD”, il nuovo album di YOMBE, la coppia di artisti tra i più affascinanti interpreti del suono pop contemporaneo, tra i primi artisti italiani a essere stati inseriti in UK nella playlist di Spotify “New Music Friday”.

“GOOOD” si presenta come un passo ancora più deciso nell’evoluzione del songwriting di YOMBE. I brani che lo compongono sono eleganti gemme minimal-pop con forti venature elettroniche, caratterizzate da un delicato equilibrio, il frutto di un’ulteriore maturità compositiva raggiunta dalla band.

“Provate a immaginare la sensazione di vivere la vita come una continua prova di forza, un costante stato di agonismo in cui bisogna dimostrarsi bravi in qualcosa (to be good at something)” – racconta la band a proposito della scelta del titolo – “A volte ci sentiamo come degli atleti della sopravvivenza e nella maggior parte dei casi, più ci avviciniamo al podio olimpico, più ci allontaniamo da noi stessi. Finiamo per non riconoscerci più perché il traguardo ci distrae da tutto il resto e quando saremo finalmente coi piedi su quei gradini le nostre medaglie non avranno più alcun significato”.

YOMBE presenteranno dal vivo il loro nuovo disco nel tour curato da Radar Concerti, assieme a quattro date esclusive in apertura a Ghemon:

25 novembre / NAPOLI – Cinema Hart

30/11 – Santeria Social Club – MILANO w/ Ghemon

01/12 Santeria Social Club – MILANO w/ Ghemon

02/12 – TPO – BOLOGNA w/ Ghemon

08/12 – Auditorium Flog – FIRENZE w/ Ghemon

9 dicembre / ROMA – Supersonic @ Largo Venue

14 dicembre / FORLÌ – Diagonal Loft Club

16 dicembre / TORINO – Astoria

& MORE TBA…