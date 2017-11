Gli Ex-Otago all’Alcatraz di Milano

Marassi è stato il disco che ha portato gli Ex-Otago in tutta Italia registrando un gran numero di sold out ed un entusiasmo crescente da parte del pubblico. Un susseguirsi di date e città fino al concertone di Piazza San Giovanni a Roma del 1 maggio. Dopo il lungo tour estivo con oltre 50 date in 3 mesi, che li ha visti passare anche all’I-Days, sullo stesso palco dei Radiohead e all’Home Festival, eccoli di nuovo live per una grande festa, il 9 dicembre all’Alcatraz di Milano per concludere il SUPER MARASSI TOUR, ultimo giro di boa nei principali club italiani che culminerà proprio nella data milanese. Per quello che sembra già un party da non perdere saranno previsti special guest e opening d’eccezione, già annunciati: Pollio, Manitoba e l’aftershow di Tilt.

“La Nostra Pelle” è il singolo degli Ex-Otago conclusivo della saga di Marassi. Il video del brano è stato girato tra il concerto all’Arena del mare della scorsa estate a Genova e le date del tour estivo. Ospite speciale Willie Peyote che ha realizzato il featuring contenuto in Marassi Deluxe uscito la scorsa primavera. Novità dell’ultim’ora il singolo “Quando sono con te” è stato certificato Oro da FIMI/JFK, ed è la prima etichetta che la band porta a casa dopo 10 anni di dischi, concerti e fatiche.