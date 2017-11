Giornata contro la violenza sulle donne: ll contributo del Teatro alla Scala

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, a Pavia presso Piazza della Vittoria verrà esposto un manufatto rappresentante una “scarpa rossa”, simbolo dell’iniziativa, donato a Cgil Cisl e Uil di Pavia dal Teatro alla Scala di Milano.

Il simbolo, noto a tutte e a tutti, assume un valore aggiunto dalla sua provenienza, il Teatro alla Scala di Milano, appunto, luogo di cultura e di arte, certamente, ma anche di tenacia, di impegno, di lavoro e di coraggio.

Simbolicamente vogliamo riconoscere alle donne che decidono di dire “no” quella stessa forza e determinazione.

“La scarpa rossa“ verrà donata dalle OO.SS al Comune di Pavia per la sua collocazione nella sede istituzionale di Palazzo Mezzabarba, sede del municipio, affinché possa rimanere come simbolo permanente e spunto di riflessione costante per tutti i cittadini.

Ringraziamo sentitamente il Sovrintendente e la Direzione del Teatro alla Scala di Milano, le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti del tema della violenza di genere e per la disponibilità a trasformare un’idea in una meravigliosa opera d’arte.

CGIL PAVIA CISL PAVIA-LODI UIL PAVIA

Debora Roversi Elena Rita Maga Carlo Barbieri