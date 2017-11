Geas a Vicenza contro la violenza sulle donne

Anche il Geas si schiera contro la violenza sulle donne: domenica, durante la partita Vicenza – Geas, le sestesi scenderanno in campo con un nastro arancione sulle maglie, a testimonianza della loro mobilitazione. Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e molti sono gli enti e i personaggi impegnati in questa battaglia, che prenderanno parte a eventi e manifestazioni in Italia e nel mondo. L’arancione è il colore scelto dall’Onu per simboleggiare questa importante tematica sociale.