“Galois” al Teatro Studio Melato

Dal 29 novembre al 3 dicembre al Teatro Studio Melato: Galois – Un testo di Paolo Giordano

diretto e interpretato da Fabrizio Falco – Venerdì 1 dicembre incontro con Giulio Giorello

Évariste Galois (1811-1832) è una figura romantica e tragica al tempo stesso, che ricorda più il temperamento di un grande poeta piuttosto che quello di un uomo di scienza. Il suo lavoro ha posto le basi per la teoria che porta il suo nome, la Teoria di Galois appunto, un’importante branca dell’algebra astratta.

Galois era un fervente repubblicano, ed è famoso un suo brindisi al Re con in mano un coltello: proprio questo brindisi lo portò in prigione e solo grazie a degli amici che testimoniarono a suo favore riuscì ad essere scarcerato. Pochi mesi dopo il giovane morì durante un duello, combattendo per salvare l’onore di una donna, con un colpo di pistola sparato da venticinque passi di distanza da un compagno di battaglie politiche.

Durante la sua ultima notte di vita, certo che la fine stesse per giungere, si gettò a capofitto sui propri appunti per rimetterli a posto e scrisse una lettera all’amico matematico Auguste Chevalier.

Lo scrittore Paolo Giordano, Premio Strega per La solitudine dei numeri primi, celebra la figura di Galois mescolando realtà e leggenda, e consegnandoci, attraverso la forma di una lettera, un monologo-confessione di grande intensità. Ne viene fuori il ritratto di un meraviglioso personaggio dai tratti irruenti e passionali: la passione matematica, la militanza politica, le delusioni, le amicizie e gli amori.

Alla regia e in scena, nei panni del protagonista, l’attore siciliano Fabrizio Falco, già sul palco del Piccolo diretto da Luca Ronconi in Panico, Celestina e Lehman Trilogy nonché attore apprezzato sul grande schermo con Daniele Ciprì e Marco Bellocchio.