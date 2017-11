Galleria Civica di Modena: Progetto Sound/ System

NODE torna negli spazi della Galleria Civica di Modena, location storica del festival, per dare vita a SOUND / SYSTEM, un progetto residenziale di produzione che si svolgerà dall’11 al 15 dicembre all’interno della mostra “L’Architettura della Vita”, la prima importante retrospettiva dedicata a Cesare Leonardi, figura poliedrica quanto inedita nel panorama architettonico ed artistico contemporaneo.

Protagonisti di questo percorso sono Nicola Ratti e Dakim, musicisti di alto profilo nell’ambito della scena internazionale. Provenienti da background profondamente diversi, trovano in questo contesto uno spazio di ricerca comune che si articola attorno al concetto di “loop” (ripetizione, ciclo, modulo) come entità autonoma e privilegiata tipica della musica elettronica contemporanea.

Partendo da questa idea si svilupperà un confronto in parallelo con alcune delle tematiche progettuali che hanno caratterizzato la poetica di Cesare Leonardi fondate sulla definizione di una forma base da cui è possibile sperimentare infinite variazioni e metamorfosi, liberando il processo creativo all’interno di regole precise e confini paradossalmente limitati; dal metodo della SRA (Struttura Reticolare Acentrata), che permette di richiamare la libertà delle forme della natura e al tempo stesso rispettare precise coordinate matematiche, fino allo sviluppo dei Solidi, una serie di molteplici elementi di arredo, costruiti a partire da un unico materiale sorgente.

La residenza si svolgerà in orario di apertura al pubblico all’interno della sala grande di Palazzo Santa Margherita, in cui sono esposti decine di prototipi del sistema Solidi, e porterà alla realizzazione di una performance finale in programma venerdì 15 dicembre alle ore 21 ed in replica alle ore 22.

Il progetto SOUND / SYSTEM è una produzione Lemniscata realizzato in collaborazione e con il supporto della Galleria Civica di Modena e dell’Assessorato alla cultura del Comune di Modena. Coproduzione fuse*.

È possibile prenotare il proprio ingresso entro le ore 19 di giovedì 14 dicembre inviando una richiesta all’indirizzo mail:

biglietteria.galleria.civica@comune.modena.it

indicando necessariamente nome, cognome e numero di telefono cellulare di ciascun partecipante fino a un massimo di 4 prenotazioni per mail. In mancanza di tali dati la prenotazione non sarà ritenuta valida. E’ valida la prenotazione solo a seguito del ricevimento della conferma da parte della biglietteria, attiva dal mercoledì alla domenica.