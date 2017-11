Gabriele Scaratti band allo Spazio Teatro 89

È un gradito ritorno quello di Gabriele Scaratti allo Spazio Teatro 89 di Milano: dopo il sold-out della scorsa stagione, il musicista e cantante bergamasco salirà di nuovo, venerdì 1 dicembre (inizio live ore 21.30; ingresso 10-13 euro), sul palco dell’auditorium di via Fratelli Zoia 89 nell’ambito della collaudata rassegna “Milano Blues 89”.

Talento emergente della scena blues nazionale, Scaratti si ispira alle sonorità del blues elettrico dei suoi grandi idoli americani e britannici (Eric Clapton, B.B. King, Mark Knopfler, Freddie King e Stevie Ray Vaughan) e si sta affermando rapidamente come uno dei migliori chitarristi e compositori italiani. La consacrazione è arrivata dopo l’uscita, la scorsa primavera, di “Get Out Of Home”, il suo primo album di inediti, in cui il blues si mescola con il rock, il pop, il funky e il folk, accolto molto positivamente dalla critica specializzata.

Allo Spazio Teatro 89, Gabriele si esibirà con la sua band (Cristiano Arcioni all’organo Hammond, Luigi Sozzani al basso e Gianluca Tilesi alla batteria) e con una manciata di ospiti speciali, tra cui il chitarrista Alessandro Usai, la Gnola Blues Band, l’armonicista Beppe Semeraro e il cantante Fabio Zampolli.

Di Scaratti, il grande e compianto Rudy Rotta ha affermato: «Ho avuto il piacere di condividere il palco con un chitarrista giovane e bravo, ma che soprattutto ama la musica prima del palcoscenico».

SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Biglietto: 13 euro intero; 10 euro ridotto (convenzioni Arci, Feltrinelli, Socio Coop, Touring Club, IBS, Coop Degradi, under 25, over 65).

MILANO BLUES 89 – IL CALENDARIO

Sabato 21 ottobre – Banfi e Bazzari Band feat. Isabella Casucci

Sabato 28 ottobre – Leo Ghiringhelli quartet

Venerdì 3 novembre – Paul Reddick and The Gamblers, special guest MonkeyJunk

Venerdì 17 novembre – Grayson Capps feat. J. Sintoni & Corky Hughes

Sabato 25 novembre – Gennaro Porcelli

Venerdì 1 dicembre – Gabriele Scaratti band

Venerdì 15 dicembre – Fabio Marza band with Paolo Bonfanti

Sabato 13 gennaio 2018 – T-Roosters

Sabato 20 gennaio 2018 – Blues Guitar Heroes (Bazzari/Gnola/Vezzano)

Sabato 3 febbraio 2018 – Daniele Tenca

Sabato 24 febbraio 2018 – Maurizio Bestetti

Sabato 10 marzo 2018 – Amanda e la banda

Sabato 17 marzo 2018 – Bill Toms Band