Formen Magazine: Ria Antoniou, protagonista del MaxiCalendario 2018

Quest’anno sarà la modella greca Ria Antoniou, la protagonista del Maxicalendario 2018 di FOR MEN MAGAZINE, mensile di Cairo Editore diretto da Andrea Biavardi.”Il calendario di For Men Magazine è un appuntamento annuale con la bellezza e la scelta dell’artista cade su chi meglio la rappresenta – commenta il direttore Andrea Biavardi – È tornata di moda la donna formosa, spumeggiante, icona del sogno proibito, ecco perché, per il calendario 2018, abbiamo scelto Ria Antoniou, greca di nascita ma italiana d’adozione. Le fotografie sono un mix esplosivo di erotismo e fascino, che turberà i sonni degli italiani”.

Bionda, occhi chiari, 176 cm di sensualità, la dea ateniese vanta un curriculum degno di nota: Ria ha già conquistato le più famose copertine di moda del mondo, tra le quali Nitro, e detiene il record per essere apparsa per 4 volte sulla cover del prestigioso magazine internazionale Esquire. Lo scorso anno è stata inserita nella classifica delle 10 donne più belle del mondo.

Ha al suo attivo anche varie esperienze televisive: ha partecipato all’8^ edizione del talent show Ballando con le Stelle, classificandosi al terzo posto, e ha presentato la 29^ edizione del concorso per modelle The Look of the Year.

È stata il volto femminile lo scorso anno dello show televisivo Colorado, insieme a Luca e Paolo, dove la sua vena comica e la verve, oltre alla sua sensualità, l’hanno consacrata nel panorama televisivo italiano. Ha recitato nel film Non si ruba a casa dei ladri, in coppia con Vincenzo Salemme e diretta da Carlo Vanzina. Ospite molto gradita nel programma Tiki Taka, alla sua prima apparizione i social del programma andarono in tilt.

Sul red carpet dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Ria ha attirato l’attenzione dei media e fatto il pieno di condivisioni social con un abito trasparente che ne ha svelato il perfetto lato B, diventando persino oggetto di discussione sulle prestigiose frequenze della Bbc.

Le tredici fotografie artistiche (copertina e 12 mesi) del Maxicalendario 2018 di FOR MEN MAGAZINE danno risalto al fascino di Ria Antoniou, un’esplosione di sensualità che lascerà tutti senza fiato.

Con il suo maxicalendario, FOR MEN MAGAZINE continua a valorizzare la bellezza e la passionalità delle donne dello show business e accompagna i lettori dal 2003, anno di nascita del periodico maschile. In questo percorso, sulle pagine del calendario, si sono succedute tante incantevoli donne: Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Raffaella Fico, Claudia Galanti, Magda Gomez, Francesca Lodo, Veridiana Mallmann, Carolina Marconi, Dayane Mello, Raffaella Modugno, Nina Moric, Antonella Mosetti, Cecilia Rodriguez, Mariana Rodriguez, Sara Varone.

Per la prima volta il calendario FOR MEN sbarca su Instagram: profilo formen_calendario #calendarioformen