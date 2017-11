Il festival più rock dell’estate italiana svela gli headliners dell’edizione 2018, in programma dal 14 al 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Una line-up straordinaria per un festival che l’anno passato ha accolto 140.000 fan da tutto il mondo e a cui andranno ad aggiungersi altri grandi nomi nelle prossime settimane.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale nei prossimi giorni (vedi dettagli sotto) sulla App di Firenze Rocks – per Android e iOS – sviluppata in collaborazione con la digital company bitdrome. In seguito i biglietti saranno in prevendita nei circuiti www.ticketmaster.it e www.ticktetone.it.

Firenze Rocks 2018 prenderà il via giovedì 14 giugno con l’unica data italiana dei FOO FIGHTERS. Da oltre vent’anni uno dei più celebri gruppi rock al mondo, dopo la lunga serie di sold-out inanellati nel 2017, tornerà in Italia sulla scia del successo del Concrete and Gold Tour (dal titolo del nuovo album uscito il 15 settembre che ha debuttato al #2 della classifica di vendita di album e vinili). Per dirla con le parole di Dave Grohl: “C’è ancora qualcuno che fa dischi rock, andiamo a conquistare questo cazzo di mondo”.

Altra esclusiva per l’Italia, il concerto dei GUNS N’ ROSES, venerdì 15 giugno sempre alla Visarno Arena nell’ambito di Firenze Rocks 2018. Per Axl Rose e compagni un ritorno a furor di popolo, dopo lo straordinario concerto sold-out la scorsa estate ad Imola davanti a 80.000 spettatori. Sin dal debutto, nel 1985, i Guns N’ Roses hanno dominato la scena rock mondiale, grazie al loro atteggiamento sfrenato e travolgente, guadagnandosi il titolo di una tra le band più importanti ed influenti di sempre, punto di riferimento per milioni di fan in tutto il globo. I Guns N’ Roses’ sono Axl Rose (voce, piano), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria), e Melissa Reese (tastiera). L’ultimo tour Not In This Lifetime Tour ha venduto oltre 2 milioni di biglietti nel mondo nel 2016.

Sabato 16 giugno sarà la volta degli IRON MAIDEN, reduci dall’enorme successo del precedente tour mondiale a supporto del loro 16esimo album in studio The Book of Souls. La band tornerà in concerto in Europa nel 2018 con il loro Legacy of The Beast World Tour, ispirato al gioco mobile e al fumetto omonimi, con una set list che includerà le più grandi hit della band e qualche brano a sorpresa dall’ultimo disco. Il manager Rod Smallwood ha dichiarato: “Legacy of The Beast è un tema perfetto per questo tour perché dà modo al gruppo di esprimere la propria creatività e di divertirsi, in particolar modo ad Eddie! Ci saranno numerosi cambi di scena in perfetto stile Iron Maiden e vogliamo regalare ai fan un’esperienza indimenticabile con il nostro show!”.

Il tour di OZZY OSBOURNE comincerà a maggio dell’anno prossimo in Messico e sarà il tour dell’addio. Il cantante, inserito nella Rock & Roll Hall of Fame, celebrerà domenica 17 giugno sul palco di Firenze Rocks oltre cinque decadi di carriera, come solista e come frontman dei Black Sabbath. Anche per OZZY, si tratta dell’unica data italiana. La nuova tournée segnerà l’addio dai palchi dopo oltre 2.500 concerti in tutto il mondo.

“Le persone continuano a chiedermi quando mi ritirerò – racconta Ozzy – questo sarà il mio ultimo tour mondiale, dunque successivamente sarà più difficile vedermi sul palco”. OZZY sarà accompagnato dai suoi fedeli collaboratori: Zakk Wylde (chitarra), Blasko (basso), Tommy Clufetos (batteria) e Adam Wakeman (tastiera).

Sempre domenica 17 giugno, sul palco della Visarno Arena, attese altre due colonne del genere: gli storici JUDAS PRIEST, oltre 40 anni di carriera e vincitori nel 2010 del Grammy Award per la miglior ‘esibizione metal’ e gli AVENGED SEVENFOLD, che hanno appena pubblicato la versione deluxe dell’acclamato “The Stage”, che all’originale aggiunge inediti, cover e live.

E questo è solo l’antipasto di Firenze Rocks 2018! A breve tutti gli ospiti che andranno a completare la line-up. Le informazioni sul festival, le band e le prevendite sono disponibili sul nuovo sito www.firenzerocks.it e sulla nuova applicazione (per Android e iOS) di Firenze Rocks.

Prodotto e organizzato da Live Nation, Firenze Rocks 2018 si svolgerà nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Firenze Rocks 2018 – Visarno Arena Firenze – Parco delle Cascine

Giovedì 14 giugno – FOO FIGHTERS (unica data italiana)

Venerdì 15 giugno – GUNS N’ ROSES (unica data italiana)

Sabato 16 giugno – IRON MAIDEN

Domenica 17 giugno – OZZY OSBOURNE (unica data italiana)

– AVENGED SEVENFOLD (unica data italiana)

– JUDAS PRIEST (unica data italiana)

Inizio concerti headliners ore 21.00

Prevendite

IRON MAIDEN

Dalle ore 11.00 di martedì 14/11 presale sulla App Firenze Rocks

Dalle ore 12.00 di mercoledì 15/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

Biglietto Pit : 65 euro + prevendita

Biglietto Posto Unico: 55 euro + prevendita

VIP Rocks Party: 305 euro + prevendita

FOO FIGHTERS

Dalle ore 11.00 di mercoledì 15/11 presale sulla App Firenze Rocks

Dalle ore 12.00 di giovedì 16/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

Biglietto Pit : 80 euro + prevendita

Biglietto Posto Unico: 70 euro + prevendita

VIP Rocks Party: 320 euro + prevendita

OZZY OSBOURNE/AVENGED SEVENFOLD/JUDAS PRIEST

Dalle ore 11.00 di giovedì 16/11 presale sulla App Firenze Rocks

Dalle ore 12.00 di venerdì 17/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

Biglietto Pit : 65 euro + prevendita

Biglietto Posto Unico: 55 euro + prevendita

VIP Rocks Party: 305 euro + prevendita

GUNS N’ ROSES

Dalle ore 11.00 di venerdì 17/11 presale sulla App Firenze Rocks

Dalle ore 12.00 di sabato 18/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

Biglietto Pit : 80 euro + prevendita

Biglietto Posto Unico: 70 euro + prevendita

VIP Rocks Party: 320 euro + prevendita

Saranno disponibili i seguenti abbonamenti:

4 giorni Pit: 280 euro

4 giorni Posto Unico: 235 euro

Il pacchetto VIP Rocks Party conterrà:

– 1 biglietto di posto unico in piedi con accesso ad un PIT speciale riservato sottopalco

– Parcheggio riservato (1 per ogni transazione di acquisto cumulativa di uno o più biglietti)

– Party prima dello show con buffet in piedi dalle 17.00 alle 21.00

– Open Bar dalle 17.00 alle 24.00

– Toilette riservata ai partecipanti al Party

– Buono del valore di 30 euro spendibile nei punti merchandising del Festival – Pass laminato ricordo