Fabri Fibra: “Fenomeno – Masterchef Edition”

Dopo il successo del FENOMENO TOUR appena terminato, domani, venerdì 17 novembre, esce “FENOMENO – MASTERCHEF EDITION” (Universal Music): una versione speciale in cui “FENOMENO”, album certificato platino da FIMI/Gfk Italia e che è stato per 3 settimane primo in classifica, si completa con un EP che include inediti e rarità!

“FENOMENO – MASTERCHEF EDITION” SARÀ DISPONIBILE IN 3 VERSIONI

FENOMENO (Masterchef EP) Vinile + CD con i soli inediti

FENOMENO (Masterchef Edition) Doppio CD con album originale + EP

FENOMENO (Masterchef Edition) Super Deluxe Box con doppio cd, doppio vinile Fenomeno, vinile Masterchef EP

Questa la tracklist di FENOMENO / MASTERCHEF EP:

1. CVDM (prod. Bassi Maestro)

2. BRUT (prod. Big Fish)

3. TONY HAWK (prod. Marz)

4. LUNA feat. Mahmood (prod. Marz & Zef)

5. MEGLIO ME CHE TE (prod. 2nd Roof)

6. PENSA PER TE (prod. Rey Reel)

7. IL TEMPO VOLA (ORIGINAL EXTENDED)

8. LE VACANZE (BIG FISH REMIX)

“FENOMENO – MASTERCHEF EDITION” sarà anche l’occasione per riscoprire alcuni dei grandi successi del 2017, tra cui i singoli certificati platino “Fenomeno”, “Stavo Pensando a te” e “Pamplona” (feat. Thegiornalisti), quest’ultimo reduce dall’enorme successo estivo e dalle tre certificazioni platino.