Proseguono anche nella seconda metà del mese di Novembre gli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio, accompagnati da una speciale promozione: in occasione dei 4 anni dalla sua riapertura al pubblico, la libreria bustocca festeggia il suo “compleanno” offrendo ai suoi lettori un imperdibile sconto del 50% su tutti i titoli contrassegnati con il classico bollino rosso! La promozione sarà attiva a partire da sabato 11 novembre.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti:

– martedì 14 novembre alle 17.30 appuntamento in Galleria Boragno con gli English Tuesdays: un modo efficace per imparare o migliorare la propria conoscenza della lingua inglese attraverso una serie di libere conversazioni con Morgan, studentessa universitaria di New York. Gli incontri, organizzati dal Liceo “Daniele Crespi” di Busto Arsizio in collaborazione con Bustolibri.com, si terranno ogni martedì dalle 17.30 alle 18.30: le prossime date il 21 e 28 novembre e il 5 e 12 dicembre. La partecipazione è libera.

– mercoledì 15 novembre alle 20.45 è in programma alla Galleria Boragno l’incontro conclusivo del ciclo di conferenze sul benessere e la salute psicofisica organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico. La conferenza del 15 novembre avrà per titolo “La salute delle donne” e sarà tenuta dal dottor Niccolò Giovannini, medico ginecologo e insegnante di Yoga.

L’ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro. La partecipazione può essere prenotata contattando Bustolibri.com al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net.

Il ciclo di conferenze è realizzato con la collaborazione di Vitaldent (piazza San Giovanni 2, Busto Arsizio).

– giovedì 16 novembre alle 21 tornerà alla Galleria Boragno Alessandro Mari, lo scrittore bustocco rivelatosi nel 2011 con il romanzo “Troppo umana speranza”, già più volte ospite della nostra libreria. In questa occasione Mari presenterà al pubblico il suo nuovo libro “Cronaca di lei”, edito da Feltrinelli: una storia ambientata nel mondo del pugilato, che però vive i suoi momenti più importanti fuori dal ring, nel racconto della tormentata relazione tra un campione di boxe e un’aspirante modella. La presentazione sarà curata da Anna Barbatti, docente del Liceo “Daniele Crespi” di Busto Arsizio, che in mattinata ospiterà un incontro tra l’autore e gli studenti.

– domenica 19 novembre alle 17 si terrà presso la Galleria Boragno la presentazione del libro “Love is a human right” di Carlo Scovino, pubblicato da Rogas Edizioni. Il volume offre da un lato un’approfondita panoramica sui principali trattati internazionali che tutelano l’identità di genere e dall’altro racconta casi emblematici di violenze e soprusi, dai mancati riconoscimenti legislativi fino alle persecuzioni e alle violazioni dei diritti umani nei confronti di persone omosessuali (e non solo). L’evento è organizzato in collaborazione con Amnesty International.