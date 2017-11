Erica Mou: “Svuoto i cassetti – nuovo singolo

E’ online “Svuoto i cassetti”, il nuovo video di Erica Mou, primo singolo estratto dal nuovo disco di inediti “Bandiera sulla luna”, in uscita il 1 dicembre per Godzillamarket. Disponibile anche il brano per le radio.

CALENDARIO DEI CONCERTI

(prime date confermate)

03 dicembre: Roma, Monk Circolo Arci

05 dicembre: Milano, Salumeria della Musica

06 dicembre: Bologna, Cortile Cafè

22 dicembre: Lizzano (TA), Ex Cinema Massimo [in solo]

23 dicembre: Terlizzi (BA), MAT Laboratorio Urbano [in solo]

12 gennaio 2018: Coreno Ausonio (FR), Freedom [in solo]

13 gennaio 2018: Torino, Officine Ferroviarie [in solo]

14 gennaio 2018: Paratico (BS), Belleville Rendezvous [in solo]

15 gennaio 2018: Bolzano, Centro giovani Vintola 18 [in solo]

19 gennaio 2018: Carpi (MO), Kalinka

20 gennaio 2018: Firenze, Tender Club

Così la cantautrice parla del suo singolo: “Svuoto i cassetti è la storia di un trasloco. E lo sappiamo tutti che incubo possa essere!

Così come conosciamo tutti la soddisfazione di farcela con le proprie braccia e guardare la nostra nuova casa pronta ad accoglierci.

E’ una delle prime canzoni che ho scritto per Bandiera sulla luna e ci tenevo fosse anche la prima della title track e il primo singolo.

Perchè racconta la preparazione al nuovo, un trasloco fisico ed emotivo insieme.

Il tempo passa e cambiamo gusti e taglie, gli abiti di un tempo non ci si addicono più.

Non resta che svuotare i cassetti, spogliarsi, guardarsi nudi e ricucirsi partendo dalla stoffa.

Un abito su misura è più costoso, ha tempi più lunghi di lavorazione, è più complesso da realizzare. Ma poi sì che ci si sente in sè.

Abbiamo girato il videoclip nella storica bottega di tessuti Bassetti, in centro a Roma.

Le “attrici” che mi cuciono l’abito addosso sono le sarte di Madamina, una giovanissima realtà di confezionamento di abiti su misura.”