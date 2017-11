Eicma- 75° Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo

Si è inaugurata oggi EICMA 2017, la 75° Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma presso i padiglioni della Fiera di Milano Rho fino a domenica 12 novembre 2017.

Alla cerimonia di apertura, presso il Centro Congressi Stella Polare della Fiera di Rho, sono intervenuti: Marianna Madia (Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione); Vincenzo Boccia (Presidente di Confindustria); Antonello Montante (Presidente di EICMA S.p.a.); Corrado Capelli (Presidente Confindustria Ancma); Fabrizio Curci (Amministratore Delegato Fiera Milano).

Saliti sul palco anche il celebre attore internazionale Keanu Reeves, presente con il socio Gard Hollinger; Tony Cairoli, uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi; Kiara Fontanesi, pluricampionessa di motocross e Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo.

EICMA Spa nasce per volontà delle imprese del settore ciclo e motociclo, oggi rappresentato da Confindustria Ancma. Dal 1914 organizza l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo.

L’evento di Milano è la più importante e più longeva fiera di settore al mondo, tanto da garantire una presenza di pubblico, operatori e media che nessun altro appuntamento inerente può vantare.

Nel 2014, EICMA ha festeggiato il suo primo secolo di vita. Dopo più di cento anni l’Esposizione di Milano è il palco internazionale dove vengono mostrate le anteprime del comparto motociclistico mondiale, nonché le nuove soluzioni, le prossime tecnologie e le applicazioni che si apprestano a rivoluzionare la mobilità nei prossimi decenni.

“EICMA rappresenta oggi l’appuntamento per l’industria delle due ruote più importante e longevo al mondo. La ragione del successo di EICMA è esplicita: fin dalla prima edizione del 1914, EICMA ha tracciato il futuro della mobilità, diventando il più ambito palcoscenico dove ammirare e presentare le migliori innovazioni di questo settore”, ha commentato il Cav Antonello Montante, Presidente di EICMA S.p.A., aggiungendo: “Oggi, dopo 103 anni, EICMA prosegue fedele nella propria missione, che è sempre più tesa all’internazionalizzazione, come dimostrano i primi numeri di questa edizione: il 60% dei biglietti in prevendita sono stati acquistati dall’estero, sono presenti oltre 1600 espositori, che giungono a Milano da più di 40 diversi Paesi proprio per mostrare al pubblico di EICMA le anteprime e le innovazioni che anticipano come ci muoveremo, in sella alle due ruote, nei prossimi decenni.”

A EICMA 2017 sono presenti oltre 150 anteprime mondiali, tra le tante novità e i prodotti proposti dagli espositori: l’intera Esposizione Internazionale occupa i padiglioni 9-11, 13-15, 18, 22-24 della Fiera d Milano a Rho.

L’enorme numero di richieste di partecipazione a EICMA, da parte di aziende e imprese, ha infatti richiesto l’aggiunta di un ulteriore padiglione (PAD.18). Rispetto al 2015 il numero degli espositori di EICMA 2017 è cresciuto del 14%, arrivando tra diretti e indiretti a quota 1.626. I metri quadrati della superficie espositiva netta venduta registra un incremento del 14% con un occupato lordo pari a 280.000 mq.

Da non perdere, tra le tante novità della 75° edizione di EICMA: l’area dedicata all’E-Bike, quella dedicata alle Start Up e Innovazione, l’immancabile l’arena esterna MotoLive e il Temporary Bikers Shop, nonché l’impegno di EICMA nel creare momenti di formazione ed educazione, nell’Area Sicurezza realizzata in collaborazione con Confindustria ANCMA. EICMA a novembre 2017 raddoppia e supera i confini di Rho con East Eicma Motorcycle. Un luogo di contaminazione tra passato, presente e futuro, capace di fondere il mondo vintage con la sua declinazione a due ruote, nel design district di Via Ventura, a Lambrate.

Nei giorni dell’Esposizione la città di Milano è anche animata dagli oltre 180 eventi, organizzati da più di 100 attività, che compongono il palinsesto della Settimana della Moto di EICMA. Un programma che si sviluppa su 5 zone dell’area urbana milanese.

Il settore delle due ruote

L’Italia è il Paese europeo che vanta il maggiore parco circolante di veicoli motorizzati a due ruote, 8,5 milioni di veicoli >50cc e 2 milioni di ciclomotori=50cc (il 27% del totale europeo). L’industria nazionale produce più veicoli (288 mila nel 2015) di quanti ne immatricoli (194 mila) e può vantare un saldo della bilancia commerciale positivo da oltre dieci anni, con un valore cumulato di oltre 10 miliardi di euro (circa 1 mld annuo); produce più del 50% dei veicoli che escono dalle fabbriche europee. La componentistica italiana del comparto storicamente vanta un eccellente livello manifatturiero, all’avanguardia a livello europeo. Negli ultimi anni, purtroppo subisce la concorrenza extra-europea (il 75% dell’import proviene dal far-east asiatico), che produce principalmente parti per scooter o motocicli di piccola cilindrata, spesso praticando politiche di prezzo al limite del dumping.

Solo nel mese di ottobre le immatricolazioni di moto e scooter sono state 13.909, con un incremento del 22,6% rispetto allo stesso mese del 2016. Importante soprattutto il contributo delle moto con 5.174 pezzi (+33,3%, ndr.). Mentre gli scooter, che con 8.735 unità valgono il 63% dell’immatricolato del mese, crescono del 17%. Se si guardano invece i primi dieci mesi del 2017 sono state vendute in Italia oltre 212mila due ruote, in aumento del 7,2% rispetto al 2016.