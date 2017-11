Eicma 2017: Grande folla all’area e-bike

A EICMA 2017 sono in mostra le principali innovazioni in materia di due ruote, comprese le e-bike: la tendenza più attuale e contemporanea per ciò che concerne la bicicletta. Alla 75° edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo di Milano, in programma fino a domenica 12 novembre alla fiera di Milano Rho, l’area dedicata alla mobilità a bordo di cicli e biciclette con batteria vanta una forte affluenza di visitatori durante i primi giorni di apertura al pubblico.

Successo confermato anche dalla fila di appassionati in coda per provare in pista le e-bike che si trova nell’area esterna MOTOLIVE, è lunga circa un chilometro ed è costruita per permettere agli appassionati di sperimentare, in prima persona, i vantaggi della pedalata elettrica.

La pista simula infatti un percorso tipico per l’utilizzo dell’e-bike: si parte con una salita ripida, lunga ben 170 metri e con circa l’8% di pendenza, solo così è possibile apprezzare il contributo del motore elettrico per superare colline e montagne, senza troppo sforzo sui pedali. Contestualmente, nella sezione di pista dedicata alla discesa, i visitatori che testano le e-bike, si possono cimentare con la tecnica di guida: occorre infatti evitare due finti ostacoli, disposti sul percorso, nel punto di maggior pendenza.

L’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo di Milano conferma dunque il grande apprezzamento del pubblico italiano e internazionale per il crescente segmento delle biciclette elettriche. Illustrare correttamente al pubblico le migliori innovazioni internazionali e le eccellenze del Made in Italy, anche nel settore delle e-bike, è uno degli obiettivi di EICMA 2017. Solo tramite l’esperienza diretta, infatti, si può comprendere a pieno il salto di qualità che consentono le biciclette elettriche nella mobilità quotidiana. Le e-bike sono messe a disposizione dei visitatori, nell’area realizzata in collaborazione con Bike-Up, per tutta la durata dell’Esposizione, fino a domenica 12 novembre.

Oggi la mobilità elettrica, nella sua declinazione per il ciclismo, vanta numeri di crescita impressionanti, che si conteggiano nell’ordine delle 3 cifre: +120% nel 2016 rispetto al 2015.

Durante il 2016 in Italia sono state infatti acquistate 124.400 e-bike: in pratica gli italiani che hanno acquistato una bici elettrica durante lo scorso anno sono tutti gli abitanti di una città della grandezza di Bergamo, Siracusa, Trento o Pescara.

Fino a domani le tante novità in materia di e-bike e la pista per i test di guida sono a disposizione di tutti i visitatori della 75° edizione dell’Esposizione Internazionale di Ciclo e Motociclo di Milano.