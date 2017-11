Dodi Battaglia: “E la storia continua… – il dvd

A grande richiesta il 17 novembre uscirà il dvd “E LA STORIA CONTINUA… – IL DVD” registrato durante il tour estivo di DODI BATTAGLIA in tutta Italia! Da aprile 2017 l’artista si è infatti esibito in più di 50 date nelle province italiane riscuotendo successo da parte di un pubblico che vede in lui la “continuazione di una storia” che ha coinvolto in vari decenni molte generazioni di ascoltatori. La sua voce è conosciuta come quella di alcuni dei principali successi dei Pooh e si aggiunge al valore di chitarrista affermato a livello internazionale.

L’8 novembre Dodi Battaglia alla Discoteca Laziale di Roma (Via Giovanni Giolitti, 263 – ore 16.00) incontrerà i fan e firmerà le copie del doppio disco “e la storia continua…”! L’album uscito da pochi giorni contiene 26 grandi successi dei Pooh e 4 brani della carriera da solista di Dodi Battaglia per la prima volta in versione live, registrati durante il tour estivo dell’artista. Tutti i brani sono interpretati dalla caratteristica voce dell’artista, impreziositi dai suoi leggendari assoli e accolti dagli applausi del pubblico!

Questa la tracklist dell’album

CD1: Intro, Canterò per te, Noi due nel mondo e nell’anima, Amici per sempre, Giorni infiniti, Dammi solo un minuto, L’altra donna, L’ultima notte di caccia, Viva, Parsifal, Ci penserò domani, Pronto buongiorno è la sveglia, La mia donna.

CD2: Primavera a New York, Incredibilmente giù, Stagione di vento, Notte a sorpresa, Quando una lei va via, Nascerò con te, Uomini soli, Vale, Tanta voglia di lei, Piccola Katy, Che vuoi che sia, Dove comincia il sole, Grazie, Mediterranean Girl, Non siamo in pericolo, Cercami, Chi fermerà la musica, Pensiero.

L’album “e la storia continua…” è disponibile nei negozi tradizionali, in grande distribuzione, in edicola (in abbinamento editoriale con i maggiori quotidiani locali), in digital download e sulle principali piattaforme di streaming.