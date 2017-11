Dentisti AIOP al Festivalfuturo Altroconsum

Nulla sfugge alla grande rivoluzione del digitale, che sta cambiando radicalmente molti aspetti della vita quotidiana delle persone. Anche la salute dei denti passerà sempre più spesso attraverso nuove tecnologie che – gestite da operatori qualificati – consentono un’acquisizione più precisa dei dati, prestazioni in tempi ridotti e terapie personalizzate in base alle caratteristiche del singolo individuo.

Proprio per far conoscere a pazienti e comuni cittadini le potenzialità dell’odontoiatria digitale, sabato 4 e domenica 5 novembre, all’Unicredit Pavillon di Milano (Piazza Gae Aulenti 10), l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) sarà presente al Festivalfuturo di Altroconsumo, quest’anno dedicato alla “rivoluzione delle cose” resa possibile proprio dallo sviluppo dei servizi digitali.

Dalle ore 12 alle 13 e dalle 17 alle 18, sabato e domenica, gli esperti AIOP saranno a disposizione di chi vorrà scoprire come si possa realizzare un’impronta dei denti con uno scanner, vedere in diretta come funzionano le stampanti 3D in odontoiatria e capire come si riescano a costruire una corona o un ponte usando la tecnologia digitale.

In occasione del Festival, inoltre, sarà possibile avere un colloquio personalizzato con uno specialista AIOP, prenotando un appuntamento con il servizio “Chiedi al dentista”, che da oltre 2 anni i soci dell’Accademia forniscono ogni settimana ai cittadini, in collaborazione con Altroconsumo.

E, data la sua crescente importanza, la “Digital Dentistry” sarà anche tra i temi al centro del XXXVI Congresso AIOP, in programma dal 16 al 18 novembre a Bologna.