Crisula Stafida, ospite del prestigioso FantaFestival

Crisula Stafida, attrice e Horror Queen Italiana, sarà ospite del prestigioso FANTAFESTIVAL, la cui 37a edizione si terrà al My CityPlex di Roma.

Sabato 25 novembre, alle ore 19, verrà infatti presentato all’interno della sezione Panoramica Italia “The Antithesis” di Francesco Mirabelli che vede protagonista proprio l’attrice. Il film è un giallo-horror ispirato ai classici del genere, perfettamente nelle corde di questo festival diventato ormai un cult.

Crisula interpreta una giovane geologa che, su delega di un architetto, va a soggiornare in una villa nella quale si verificano degli anomali sbalzi termici per investigarne le cause. Una volta stabilitasi nella dimora, la ricercatrice si ritroverà catapultata in un vortice di orrore.

L’ attrice romana (ma con sangue greco da parte di madre) sta vivendo un momento particolarmente intenso e pieno di successi.

Dopo varie partecipazioni a film e serie tv (“Distretto di polizia”, “Ris”, “Matrimoni e altre follie”, “Short Skin”), abbiamo potuto tutti ammirare la sua conturbante bellezza, oltre che il suo talento, in “Tulpa” di Federico Zampaglione, dove è stata protagonista di scene dark e hot insieme a Claudia Gerini.

Presto, oltre che in “The Antithesis”, la vedremo anche in una delle puntate della nuova stagione della serie tv “I Delitti del BarLume” (in onda su Sky Cinema), nel ruolo di Penelope.