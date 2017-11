Concorso scolastico nazionale: “Accendiamo l’idea”

Gli studenti italiani hanno ancora 4 settimane per partecipare ad “Accendiamo l’idea!”: il contest scolastico di Ecolamp e Legambiente, per approfondire il tema del corretto riciclo di lampadine e apparecchi di illuminazione, cimentandosi in attività ludiche e creative.

In palio ci sono materiali scolastici per un valore di 500 euro e la pubblicazione delle opere vincitrici sul sito di Ecolamp, di Legambiente Scuola e Formazione e sui rispettivi canali social. La partecipazione ad “Accendiamo l’idea” è gratuita e aperta a tutti gli studenti dalla prima primaria fino all’ultimo anno della secondaria di secondo grado. Per partecipare è sufficiente scaricare dalla pagina dedicata su www.ecolamp.it o su www.legambientescuolaformazione.it il regolamento del concorso, seguire le istruzioni e allegare i lavori con cui si intende partecipare.

La quarta edizione di “Accendiamo l’idea”, promossa da Ecolamp, Consorzio senza scopo di lucro specializzato nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti di illuminazione, con Legambiente Scuola e Formazione ha come tema conduttore “la corretta raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di illuminazione”.

Alle Scuole primarie è richiesto di creare una versione personalizzata del GIOCO DELL’OCA in versione ACCENDIAMO L’IDEA, mentre alle Scuole secondarie di II grado è richiesta la realizzazione di un VIDEO che promuova le scelte corrette in tema di riciclo dei rifiuti di illuminazione. Infine, le classi Primarie di I grado possono scegliere una delle due opzioni: creare un originale GIOCO DELL’OCA o misurare le proprie capacità di giovani video maker.

I lavori saranno valutati da una giuria composta da rappresentanti di Legambiente e di Ecolamp per decretare un vincitore in ciascuna delle due categorie. Le premiazioni avranno luogo a gennaio 2018 e le opere che avranno guadagnato il primo posto saranno pubblicate su http://www.legambientescuolaformazione.it e www.ecolamp.it.

“Accendiamo l’idea” offre, a supporto del lavoro in classe di studenti e docenti, diversi materiali informativi e didattici che aiutano ad approfondire la conoscenza dei rifiuti di illuminazione, per promuoverne il corretto conferimento e riciclo. Dalla pagina web dedicata al concorso sui siti di Ecolamp e di Legambiente Scuola e Formazione è scaricabile, ad esempio, un pratico pieghevole sul riciclo di questa speciale categoria di rifiuti.

Lanciato con l’inizio del nuovo anno scolastico il concorso sarà attivo per altre quattro settimane, la data ultima per l’invio degli elaborati è, infatti, il 30 novembre 2017.