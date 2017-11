“Concerti lorenesi” : Schubert e il culto di Babbo Natale

Sabato 2 Dicembre alle ore 20.30 nella luminosa chiesa barocca di San Nicola dei lorenesi – nelle immediate vicinanze di Piazza Navona – sarà la volta del concerto conclusivo della seconda edizione dei “Concerti lorenesi” a cura di A.Gi.Mus. ideati dalla Sezione romana – Roma i Luoghi del Sacro

Ospite d’eccezione il musicista, organista, direttore Ennio Cominetti che dirigerà la Cappella Musicale Costantina in un programma dedicato a Mozart e Schubert. Paolo De Matthaeis all’organo positivo sarà l’interprete delle sonate da chiesa di W.A.Mozart e accompagnerà dallo strumento il coro e l’orchestra.

S’alterneranno Giulia Patruno, Edoardo Venditti e Gennaro Cutillo interpreti solisti della Messa in Sol maggiore d. 167 per Soli, Coro, Orchestra d’Archi e organo di F.Schubert. Il concerto cade, non a caso, in prossimità della festa di San Nicola il 6 Dicembre a festeggiare il Santo benefattore e protettore dei bambini.

Il concerto prende a pretesto la festività religiosa e l’eccezionalità dell’evento musicale per “raccontare” il Natale ed introdurre il nuovo anno, l’attesa e le figure di riferimento che restano i valori sociali più importanti nella cultura popolare. La storia di San Nicola attraverso le reliquie e le superstizioni dovute alle trascrizioni e alle interpretazioni verranno rilette con il commento delle musiche dei due grandi compositori.

Aneddoti e appunti di viaggio faranno luce allo stile e alla poetica dei musicisti celebrando oltre i miracoli anche l’Arte.

Il concerto è gratuito