Cartoomics 2018 – tre padiglioni per celebrare la 25esima edizione!

Dal 9 all’11 marzo 2018 Cartoomics – Movies, Comics & Games – la storica kermesse milanese dedicata al mondo del fumetto, del cinema e dell’intrattenimento, festeggia il suo 25esimo compleanno con un’edizione davvero speciale.

Per l’occasione la manifestazione si amplierà da due a tre padiglioni per oltre 45.000 metri quadrati espositivi, ospitando tante realtà nuove e sezioni dedicate alle più disparate declinazioni dell’intrattenimento: dall’horror al western, dai videogames ai giochi da tavolo, dall’area kids pensata per i più piccoli all’allargamento delle aree tradizionali.

Numerose sorprese anche nella nuova area esterna di oltre 10.000 metri quadri! Insomma, un’edizione da non perdere con fantastici ospiti che sveleremo tra poco. Cartoomics è davvero cresciuta!