Campionato Rugby: Calvisano in fuga, Rovigo seconda. Crollo Viadana a Roma

Sesta vittoria in altrettante partite per il Patarò Calvisano che tra le mura amiche batte 33-18 un mai domo Lafert San Donà salendo a quota 28 nel campionato Italiano di Eccellenza. Sale al secondo posto in solitaria il FEMI-CZ Rovigo si aggiudica il derby veneto in casa del Mogliano. Terza piazza per il Petrarca Padova che supera 17-10 il Toscana Aeroporti I Medicei in un incontro dall’esito tutt’altro che scontato. Largo successo per le Fiamme Oro che battono senza problemi il Rugby Viadana, mentre il Conad Reggio trova il primo successo stagionale battendo la Lazio Rugby

Eccellenza, VI giornata

Patarò Calvisano v Lafert San Donà 33-18 (8-11)

Marcatori: p.t. 5′ M Novillo (5-0), 19′ cp Ambrosini (5-3), 20′ cp Novillo (8-3), 28′ cp Ambrosini (8-6), 39′ M Falsaperla (8-11). s.t. 50′ cp Novillo (11-11), 58′ M Susio (16-11), 65′ cp Novillo (19-11), 69′ M Vian tr Ambrosini (19-18), 73′ M Paz tr Novillo (26-18), 79′ M Dal Zilio tr Novillo (33-18).

Patarò Calvisano: Chiesa (71′ Bruno); Dal Zilio, Paz, De Santis (71′ Lucchin), Susio; Novillo, Casilio (61′ Semenzato); Casolari (60′ Venditti), Zdrilich, Archetti (66′ D’Onofrio, 71′ Archetti); Zanetti, Cavalieri (75′ D’Onofrio); Leso (71′ Gavrilita), Morelli (C)(71′ Luccardi), Rimpelli (71′ Cafaro).

All. Brunello

Lafert San Donà: Reeves; Pratichetti, Iovu (75′ Schiabel), Bertetti, Falsaperla; Ambrosini, Rorato (60′ Crosato); Derbyshire (C), Vian GM, Catelan (71′ Giusti); Van Vuren (52′ Erasmus), Wessels; Michelini (77′ Ros), Bauer, Zanusso (50′ Ceccato).

All. Zane

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1: Stefano Bolzonella (Cuneo),AA2: Andrea Laurenti (Bologna)

Quarto Uomo: Marco Borraccetti (Forlì).

Cartellini: 77′ giallo Wessels (Lafert San Donà)

Calciatori: Novillo (Patarò Calvisano) 4/6, Ambrosini (Lafert San Donà) 3/5

Note: giornata nuvolosa, campo in buone condizioni. 900 spettatori

Punti conquistati in classifica: Patarò Calvisano 5 ; Lafert San Donà 0

Man of the Match: Matteo Archetti (Calvisano)

Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia”- Domenica 12 novembre 2017

Eccellenza, VI Giornata

Mogliano Rugby v FEMI-CZ Rovigo 22 – 28 (12-14)

Marcatori: p.t. 11′ meta Baldino (5-0), 15′ meta Biffi tr. Mantelli (5-7), 28′ meta Connoly tr. Mornas (12-7), 38′ meta Davies tr. Mantelli (12-14); s.t. 42′ cp Mornas (15-14), 47′ meta tecnica rovigo (15-21), 61′ st meta Ferro tr. Mantelli(15-28), 80′ st meta Gubana tr. Mornas.(22-28)

Mogliano Rugby: Facchini; Masato, Zanon (76′ Zanchi), Da Re (57′ Zanatta), De Masi; Mornas, Gubana; Padrò (65′ Manni), Corazzi (Cap.), Baldino; Maso (65′ Flammini), Bocchi; Connolly (54′-56′ Stefani temporanea), Giazzon (76′ Nicotera), Buonfiglio (71′ Vento)

all.: Dalla Nora

FEMI-CZ Rovigo: Barion; Cioffi, Majstorovic, Davies (11′ st Modena), Biffi; Mantelli, Chillon; Ferro (Cap.)(32′-36′ Zanini temporanea, 66′ Zanini), Lubian, De Marchi; Parker(62′ Boggiani), Ortis; D’Amico (76′ Cincotto), Cadorini (41′ Momberg), Brugnara(62′ Muccignat).

all.: McDonnell

Arb. Trentin (Lecco)

AA1 Penné (Lodi), AA2 Franzoi (Venezia)

Quarto Uomo: Merendino (Udine)

Calciatori: Mornas (Mogliano Rugby) 2/3, Mantelli(FEMI-CZ Rovigo) 3/3;

Note: Giornata molto umida, campo in buone condizioni, circa 600 spettatori

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1; FEMI-CZ Rovigo 5

Man of the match: D’Amico (FEMI-CZ Rovigo)

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Domenica 12 novembre 2017

Eccellenza – VI giornata

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 35-7 (14-0)

Marcatori: p.t. 9’ m. Moriconi tr Roden (7-0), 23’ m. Gabbianelli tr Roden (14-0); s.t. 53’ m. Amenta tr Roden (21-0), 60’ m. Zitelli tr Roden (28-0), 66’ m. Seno tr Roden (35-0), 78’ m. Ceciliani tr Rojas (35-7)

Fiamme Oro Rugby: Edwardson, Sepe, Seno, Gabbianelli (67’ Di Massimo), Gasparini (39’-40’+5’ Iacob); Roden (67’ Buscema), Parisotto (69’ Martinelli); Amenta, Cristiano (63’ Cornelli), Bianchi (34’ Zitelli); Caffini, Fragnito; Di Stefano (33’-38’ Iacob, 47’ Iacob), Moriconi (69’ Daniele), Cocivera (63’ Zago)

All. Guidi

Rugby Viadana 1970: Spinelli; Amadasi (22’ Denti Ant.), Finco, Rojas (60’ Tizzi), O’Keeffe; Biondelli (53’ Manganiello), Bacchi (53’ Gregorio); Grigolon, Moreschi, Denti And. (30’ Wagenpfeil), Orlandi, Chiappini, Brandolini, Silva , Breglia (56’ Ceciliani).

All. Frati

arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Angelucci (Livorno) e Pier’antoni (Roma)

Calciatori: Roden (Fiamme Oro Rugby) 5/6, Rojas (Rugby Viadana 1970) 1/1

Note: Giornata caratterizzata da vento e pioggia. Spettatori: circa 600.

Cartellini: 19’ rosso a Brandolini (Rugby Viadana 1970), 30’ giallo a Di Stefano (Fiamme Oro Rugby), 40’+5’ giallo a Sepe (Fiamme Oro Rugby), 77’ giallo ad Amenta (Fiamme Oro Rugby), 78’ giallo a Zitelli (Fiamme Oro Rugby)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5, Rugby Viadana 1970 0

Man of the Match: Matteo Gabbianelli (Fiamme Oro Rugby)

Reggio Emilia (RE), stadio “Mirabello” – domenica 12 novembre 2017

Eccellenza, VI giornata

Conad Reggio v S.S. Lazio Rugby 1927 33 – 16 (15 – 13)

Marcatori: p.t. 5’ m. Manghi tr Gennari (7-0); 7’ cp. Ceballos (7-3); 15’ cp Gennari (10-3); 23’ m. Costella (15-3); 28’ m. Guardiano tr Ceballos (15-10); 36’ cp. Ceballos (15-13). s.t. 50’ m. Gennari (20-13); 55’ cp. Gennari (23-13); 66’ cp. Ceballos (23-16); 73’ cp. Gennari (26-16);

CONAD Reggio: Farolini (cap); Costella, Paletta, Orsenigo (32’ Fontana), Gennari; Rodriguez, Panunzi; Ferrarini F., Rimpelli, Mordacci (76’ Regestro); Dell’Acqua (28’ Visagie), Devodier; Celona (68’ Fiume), Manghi (79’ Gatti), Quaranta (78’ Saccà).

All. Manghi

S.S. Lazio Rugby 1927: Antl; Lombardo, Di Giulio (78’ Giancarlini), Guardiano, Bonavolontà F.(58’ Vella); Ceballos, Bonavolontà D.(cap); Cicchinelli, Ercolani, Freytes; Pierini, Romagnoli (52’ Pagotto); Marsella(58’ Gloriani), Amendola, Di Roberto.

All. Montella

Arb.: Mitrea (Treviso)

AA1.: Schipani (Benevento), AA2.: Favero (Treviso)

Quarto Uomo: Brescacin (Treviso)

Calciatori: Gennari (Conad Reggio) 4/6; Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 4/6

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Spettatori: circa 800

Punti conquistati in classifica: CONAD Reggio 5 ; S.S. Lazio Rugby 1927 0

Man of the match: Matteo Panunzi (Conad Reggio)

Padova, Stadio “M.Geremia” – Domenica 12 novembre 2017

Eccellenza, VI giornata

Petrarca Padova v Toscana Aereoporti I Medicei 17 – 10 (10–7)

Marcatori: p.t.: 17’ m. Riera (5-0); 34’ m. Benettin (10-0); 39’ m. Rodwell tr. Newton (10-7); s.t. 7’ cp Newton (10 – 10); 27’ m. Santamaria tr. Fadalti (17 – 10).

Petrarca Padova; Fadalti; Bettin, Riera, Benettin, Rossi; Menniti-Ippolito (47’ Coppo), Francescato; Michieletto (41′ Trotta), Lamaro, Salvetti; Cannone, Gerosa (41’ Morona); Vannozzi (53’ Rossetto, 73’ Vannozzi), Delfino (50’ Santamaria), Borean (57’ Scarsini).

All. Marcato

Toscana Aereoporti I Medicei: Basson; Lubian, Mattoccia (44’ Cornelli), Rodwell, McCann; Newton, Fusco (56’ Taddei); Brancoli (55’ Chianucci), Greeff, Boccardo; Maran, Riedo ( 45’ Cemicetti); Schiavon, Baruffaldi (78’ Corbetta), Battisti.

All. Presutti

Arb. Andrea Piardi (Brescia),

AA1 Simone Boaretto (Rovigo), AA2 Gianluca Gnecchi (Brescia)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Cartellini: 17’ giallo a Schiavon (Toscana Aeroporti I Medicei); 72’ giallo a Trotta (Petrarca Padova)

Calciatori: Fadalti (Petrarca Padova) 1/3 ; Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/3

Note: campo in buone condizioni, spettatori 1000

Punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 4, Toscana Aeroporti I Medicei 1

Man of the Match: Lamaro (Petrarca Padova)