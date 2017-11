Burlesque Festival Party 2017

Sabato 11 e domenica 12 novembre alle ore 21.00 va in scena BURLESQUE FESTIVAL PARTY, organizzato in collaborazione con la performer Mizi Mia Grand Ame ed la sua crew (Francesca Cristofoli, Golden DinDin e Lady Pink )

Uno spettacolo di Cabaret Retrò innovativo in cui si condivide la grande passione per il Burlesque. Una forma di intrattenimento teatrale sull’impronta stilistica del cabaret dei tempi che furono. Lo spirito vintage incontra l’arte teatrale coniugando storie ed emozioni, raccontate con ironia.

Sul palco si susseguono esibizioni di performers da tutta Europa senza alcuna distinzione di livello o categoria. Professionisti, artisti noti e amatoriali, si esibiscono di fronte alla regina del burlesque di Toulouse, Lady Flore e ad una giuria internazionale, in un free contest spettacolare, per avere la possibilità di poter accedere al suo festival Francese, Le Festival du Burlesque de Toulouse.

Burlesque Festival Party, giunto ormai alla sua terza edizione, mantiene il suo peculiare spirito di condivisione, festa e divertimento.

All’interno del contest sono previste perfomance di ospiti internazionali tra cui Yohan e Elodie Lafage di Le Kalinka (Toulouse).

COSTO DEL BIGLIETTO

1 giornata | 15 €

2 giornate | 25 €

Non è possibile prenotare i biglietti ma solamente acquistarli.

ACQUISTO BIGLIETTI

Biglietteria: lun/mar/giov dalle 17 alle 20; merc/ven dalle 10 alle 13)