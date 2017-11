Bollate: Open Day alle “Scuola d’Infanzia” Comunali

Le due scuole comunali dell’infanzia aprono le porte a tutte le famiglie che desiderano conoscerne le proposte educative. Le iniziative, il 4 (Scuola Gesù Bambino) e il 5 dicembre (Scuola Aurora) nelle rispettive sedi.

L’Open Day è rivolto ai bambini, accompagnati da genitori o nonni, e si pone l’obiettivo di far vivere alcuni momenti significativi della vita delle due scuole, attraverso laboratori creativi a diretto contatto con il personale educativo. La giornata aperta è anche un’occasione per le famiglie di valutare il progetto didattico e fare scelte consapevoli per i propri figli.

Nel dettaglio:

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “GESU’ BAMBINO”

via Ospitaletto,1 Cascina del Sole Bollate

Open day: Lunedì 4 dicembre 2017

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “AURORA”

via Madonna 12 Cassina Nuova Bollate

Open day: Martedì 5 dicembre 2017

Programma, valido per entrambe le scuole

Dalle 10,00 alle 11,00

Le insegnanti guideranno i genitori e i bambini alla scoperta degli spazi della scuola. Saranno anche attivati alcuni laboratori creativi per i bambini per giocare e scoprire modalità e metodo di lavoro.

Dalle 17,00 alle 19,00

Visita della scuola accompagnati dal personale docente per tutti i genitori che desiderano informazioni sul progetto dell’anno, tempi, spazi e metodo di lavoro.