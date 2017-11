Bollate: Nasce la Banda Musicale Arturo Toscanini Bollate

A Bollate è nata la Banda musicale. L’Amministrazione comunale l’ha individuata attraverso una manifestazione di interesse che ha portato alla scelta della Banda Musicale Arturo Toscanini Città di Bollate, costituita nelle scorse settimane.

Scopo del gruppo è la promozione e diffusione della musica attraverso uno strumento della tradizione. “Desideriamo far rinascere la Banda musicale della nostra città – spiega il Sindaco Francesco Vassallo – perché riteniamo sia giusto recuperare un’importante pezzo della nostra tradizione musicale locale. Per l’Amministrazione, inoltre, è utile avere un Corpo musicale locale per le proprie manifestazioni, sia istituzionali che ludiche. Infine pensiamo abbia risvolti anche di educazione musicale ai giovani, per incrementare il gusto all’ascolto e, perché no?, di pratica strumentale”.

A questo proposito, l’Amministrazione chiederà alla neonata banda la disponibilità ad organizzare nelle scuole secondarie di primo grado iniziative in campo musicale

Attualmente la Banda è costituita da un organico di circa 25 elementi quasi tutti bollatesi. La formazione musicale dei componenti è molto varia, perché la banda vuole essere aperta a tutti gli appassionati di musica, alcuni hanno una formazione musicale professionale, con diploma conseguito presso il conservatorio, altri sono semplici dilettanti.

