Bollate: Con il Bilancio partecipativo, lo sport arriva nelle scuole

Prosegue e cresce il progetto “5Que associazioni in Movimento” votato dai cittadini in primavera grazie al progetto del Bilancio Partecipativo, per la sezione “Sport Cultura e Giovani”. È promosso dalle associazioni: CReC, Elite Taekwondo, Gymnasium ’97, Ideal Dance, e NonSoloDanza.

Dal mese di novembre sono iniziate, in tutte le scuole elementari, le lezioni di motoria con specialisti laureati che potenzieranno il lavoro delle insegnanti. “E’ stato un progetto impegnativo – dicono i promotori – perchè abbiamo dovuto concordare con le direzioni scolastiche, le lezioni di scienze motorie, danza espressiva e ginnastica ritmica integrandole con gli orari curricolari.

Tutto è stato pianificato, le lezioni con gli specialisti continueranno in tutte le classi fino a maggio e si concluderanno con esibizioni o piccole manifestazioni sportive nei diversi istituti: gare a staffetta e piccoli saggi di ginnastica ritmica, danza espressiva, giochi.

Ecco le scuole coinvolte nei corsi: via Galimberti – 150 ore; via Como – 210 ore, via Montessori – 345 ore; via Diaz – 345 ore; via Coni Zugna – 90 ore.

Il progetto con le scuole prosegue la prima fase di “5Que associazioni in Movimento” che si è conclusa nel mesi di giugno e luglio (vedi foto) con l’attivazione di 96 ore di sport gratuito nel Parco centrale dove sono stati realizzati corsi di Aerobica, Zumba, Balli Caraibici, Arti Marziali, Pilates, Parkour e NordicWalking aperti a tutti, adulti e bambini. Spettacoli, esibizioni e possibilità per i cittadini bollatesi di allenarsi, provare e divertirsi frequentando le lezioni.

Il Progetto “5Que associazioni in Movimento” prevede ancora un’ultima iniziativa: la realizzazione di un Contest per DJ nel prossimo mese di giugno al Parco centrale con il supporto acustico e logistico del bar Exess.

“Auspichiamo – concludono i promotori – che tutto ciò sia da incentivo ad una cultura del movimento, del benessere e di pari opportunità a tutti, senza costi aggiuntivi per i cittadini”.