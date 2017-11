Bollate: Aggiornamenti sulla Rho-Monza

Crono-programma delle chiusure relative alla tratta autostradale Rho-Monza per i mesi di novembre e dicembre.

Fino alle ore 5.00 del 20 novembre 2017: chiusura del ramo di uscita di Bollate/Novate per le provenienze da Monza.

Dalle ore 22.00 del 17 novembre 2017 alle ore 5.00 del 20 novembre 2017: chiusura della carreggiata autostradale per le provenienze da Monza. Resta accessibile l’ingresso in autostrada dallo svincolo di Novate/Bollate sia in direzione Rho, sia in direzione Monza. Al termine di tale chiusura, il traffico autostradale proveniente da Monza sarà spostato nella nuova sede che sottopassa la ferrovia Milano-Varese.

Dalle ore 6.00 del 4 dicembre 2017 alle ore 5.00 del 19 dicembre 2017: chiusura del ramo di ingresso di Bollate/Novate in direzione Monza.

Dalle ore 22.00 del 15 dicembre 2017 alle ore 5.00 del 19 dicembre 2017: chiusura della carreggiata autostradale in direzione Monza. Resterà accessibile l’ingresso in autostrada dallo svincolo di Novate/Bollate, direzione Rho, e rimarrà aperta l’uscita dello svincolo di Novate/Bollate sia per le provenienze da Rho, sia per le provenienze da Monza. Al termine di tale chiusura, il traffico autostradale sia per le provenienze da Monza, sia in direzione Monza, sarà spostato nella nuova sede che sottopassa la ferrovia Milano-Varese.