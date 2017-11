Billie Eilish: in Febbraio 2018 al Dude Club di Milano.

Biglietti in vendita su IoVadoClub e MyLiveNation dalle ore 10.00 di Giovedì 30 Novembre.

Biglietti acquistabili su Ticketone e Ticketmaster dalle ore 10.00 di venerdì 1° dicembre.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Billie Eilish arriverà in Italia per la prima volta, al Dude Club di Milano, Domenica 18 Febbraio 2018.

Il successo a Billie Eilish, ragazza americana classe 2001, è arrivato all’improvviso.

Dopo aver caricato online all’età di tredici anni l’autoprodotta ‘Ocean Eyes’ su Soundcloud, ed essere catapultata nello stardom dopo che il brano è diventato virale nel giro di una notte, Billie Eilish è ora una delle più interessanti nuove proposte del pop mondiale.

‘Don’t Smile At Me’ è il titolo del suo primo EP pubblicato quest’anno e trainato dal bellissimo ed eclettico singolo ‘Bellyache’.

Acclamata dalla critica di tutto il mondo, Billie Eilish porterà il suo ‘Where’s My Mind’ Tour a Milano, al Dude Club, Domenica 18 Febbraio 2018, per un’unica e imperdibile data italiana.