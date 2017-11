Biglietti tour “Stadi 2018” Cesare Cremonini

Sono 60 mila i biglietti venduti in soli quattro giorni del tour “Stadi 2018” di Cesare Cremonini che si esibirà per la prima volta a giugno in quattro concerti, il 15 giugno a Lignano (Stadio Teghil), il 20 giugno a Milano (Stadio San Siro), il 23 giugno a Roma (Stadio Olimpico) e in chiusura a Bologna il 26 giugno allo Stadio Dall’Ara.

Un appuntamento importante per Cremonini, dopo gli ultimi due anni passati lontano dai palchi e dedicati al lavoro di produzione del nuovo disco “Possibili Scenari” (nei negozi dal 24 novembre). Questo tour segna una svolta fondamentale nella carriera di un artista che si è sempre contraddistinto per la scrittura di un repertorio diventato, in questi diciotto anni, patrimonio collettivo della musica pop italiana.

Cremonini ha sempre percorso, dal 1999 ad oggi, strade artistiche e discografiche mai scontate, definendo, disco dopo disco, quei tratti caratteristici che oggi fanno di lui un musicista, un autore e un performer unico per stile e talento.

Il tour “Stadi 2018” è prodotto e organizzato da Live Nation Italia.

Di seguito il calendario del tour “Stadi 2018” di Cesare Cremonini:

15/06 LIGNANO – stadio G. Teghil

20/06 MILANO – Stadio San Siro

23/06 ROMA – Stadio Olimpico

26/06 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara