Indovina chi viene … prima di cena.

Uno spettacolo di Musica, Parole, Arte e Solidarietà con Carlo Pastori e la sua fisarmonica.

VENERDI 1 dicembre alle ore 18

Auditorium “Sanvito” Banca di Credito Cooperativo

Via C. Colombo 1 Barlassina

Barlassina Open Art 2017 conclude l’iniziativa con la mostra L’ICONA FEMMINILE. Frammenti e suggestioni che presenta i quadri realizzati dagli studenti liceali in Piazza Cavour a fine maggio e i lavori eseguiti dagli studenti delle scuole Medie di Barlassina, Lentate, Cogliate e Lazzate.

Un’iniziativa al femminile per Barlassina Open Art 2017, che vuole dare un piccolo contributo al dibattito sulle donne, una finestra per conoscere la visione dei giovani e giovanissimi sul tema dei diritti e contro la violenza.

Le opere presenti dal 15 novembre al 1 dicembre sono a disposizione del pubblico che potrà acquistarle con un’offerta che sarà destinata ad un importante progetto di ricerca del Dipartimento di Senologia dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano.

Il progetto, condotto dalla giovane Dottoressa Ilaria Maugeri, ha per obiettivo “l’analisi delle recidive dopo la chirurgia mammaria conservativa”. La terapia chirurgica del tumore alla mammella ha subito nel tempo importanti cambiamenti: l’Istituto Nazionale Tumori ha dato un contributo importante, sviluppando la chirurgia conservativa seguita da radioterapia, oggi considerata l’eccellenza nel trattamento del carcinoma mammario in stadio precoce e consentendo a centinaia di migliaia di donne nel mondo di conservare il proprio seno.

Indovina chi viene … prima di cena, un’occasione per ascoltare, ridere, condividere e solidarizzare.