“Avò” singolo di Beatrice Campisi

Il brano “Avò” racconta una storia vera di violenza e di riscatto, di acquisizione di una dignità strappata troppo presto.

Una dignità ricostruita con fatica, giorno dopo giorno, con la semplicità profonda con cui le donne decidono di alzare la testa e superare le difficoltà semplicemente vivendo e donando altra vita.

La vita che torna come in un cerchio, dunque, che si ripete, modificandosi, traendo linfa da sé stessa e rigenerandosi in nuova vita.

Il videoclip, da oggi disponibile su YouTube, è stato realizzato con la regia di Marco Rosson e il montaggio di Maurizio Del Piccolo.

“Avò” anticipa la pubblicazione del primo progetto discografico di Beatrice Campisi, “il gusto dell’ingiusto”, in programma per dicembre.

L’album prodotto da Cobert Edizioni Musicali (Ultra Sound Records) è stato realizzato con il supporto del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

La produzione artistica è del cantautore statunitense Jono Manson con la partecipazione di ospiti d’eccezione, fra i quali si ricorda Claudio Lolli.

Beatrice Campisi è una cantautrice di origini siciliane appassionata di musica d’autore italiana, jazz e canzone popolare.