Audizioni per l’Orchestra della Cappella Musicale Costantina per il 2018

La Cappella Musicale Costantina è una realtà ormai nota a Roma e stabilmente presente nelle stagioni A.Gi.Mus. rivolte alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio artistico nazionale ed internazionale.

L’orchestra ha scelto come propria sede la Basilica di Santa Agnese fuori le mura (Via Nomentana 349) a Roma ed è animata da professionisti del settore musicale – nel battistero della basilica allestisce repertori e programmi musicali sia per solisti che con coro.

Il Bando è rivolto a Musicisti professionisti e non di violino, viola, violoncello e contrabbasso interessati all’avviamento di stagioni e attività musicali sia ricreative che professionali. Il repertorio è prevalentemente barocco con incursioni classiche e romantiche.

Con la Sezione A.Gi.Mus. – Roma I Luoghi del Sacro l’orchestra è partner e condivide le stagioni concertistiche de “I Concerti Lorenesi” nella chiesa Barocca di San Nicola dei Lorenesi a piazza Navona, “L’Organo di Mosè” nella cornice di San Pietro in vincoli all’organo Priori di fronte al Mosè di Michelangelo e “La Cometa che Suona” ciclo di concerti per i detenuti del carcere di Rebibbia.

L’orchestra oltre l’incisione di molti Cd (Bach – Concerti per violino, Haydn – Concerti per violoncello – Vivaldi – le Quattro Stagioni – Mozart – Requiem e Vespri e molti altri) è testimonial di Labozeta SpA per la rassegna “Labozeta, musica per la cultura della scienza” e si esibisce in location prestigiose come la Chiesa nei Fori Imperiali di San Lorenzo in Miranda, l’Auditorium due Pini, Auditorium “Morricone” dell’università di Tor Vergata, Abbazia di Farfa, cattedrale di Rieti, duomo di Soriano nel Cimino per la rassegna di musica sacra Soriano Incantato, Accademia di Romania, Istituto Luce e tante altre conosciute e note Chiese Romane e Musei della Capitale per feste e manifestazioni.

Le audizioni si svolgeranno i primi due lunedì oppure l’ultimo martedì del mese previo contatto al numero 348 4107563 oppure scrivendo a info@cappellamusicalecostantina.com